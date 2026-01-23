PPS จี้รัฐบาลใหม่ปฏิรูปการประมูล งานก่อสร้างโครงการรัฐ

“โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส ” มั่นใจหลังมีรัฐบาลใหม่แนวโน้ม ประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จะดีขึ้น แนะรัฐบาลใหม่ปฏิรูปการประมูลงานยกระดับ ความปลอดภัย โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น และป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอย พร้อมเตรียมประมูลเพิ่ม แบ็คล็อคจาก 426 ล้านบาท เตรียมประมูลโปรเจ็กต์ใหญ่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญารับงานบริหารโครงการใหม่ทั้งหมด มูลค่ารวม 365 ล้านบาท ซึ่งในปี 2569 นี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาการเติบโตของบริษัทฯ พร้อมเตรียม แผนประมูลงานในโครงการใหญ่ เพื่อเพิ่มแบ็คล็อคจากปัจจุบันที่มีมูลค่ากว่า 426 ล้านบาท โดยเฉพาะ ของภาครัฐในโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีแนวโน้มหลังจากการเลือกตั้ง และมีรัฐบาลใหม่ คาดการณ์ว่าจะมีการลงทุนเป็นอย่างมากในปีนี้
ทั้งนี้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารวิศวกรรมและควบคุมการก่อสร้าง PPS จึงอยากขอเสนอต่อ รัฐบาลใหม่ให้ปฏิรูปการประมูลงานก่อสร้างโครงการรัฐ โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย การตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับเหมา รวมถึงผู้บริหารงานก่อสร้างที่มีความพร้อม ไม่มีประวัติด่างพร้อย และมีการตรวจสอบเชิงรุกในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ ตลอดจนนักลงทุนต่างชาติ
สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2569 นี้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจโดยใช้จุดแข็ง ของบริษัทฯ ความชำนาญ และประสบการณ์กว่า 39 ปีในการให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครอบคลุมงานอาคารและงาน สาธารณูปโภค รวมถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
เช่น งานทางยกระดับ และท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มีผู้เชี่ยวชาญในตลาดจำนวนจำกัด และอีกจุดแข็ง สำคัญคือ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในฐานะที่ปรึกษาอิสระ ที่ไม่ได้ถูกถือหุ้น หรือควบรวมโดยกลุ่มธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้สามารถให้คำปรึกษาอย่างเป็นกลาง ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในทุกขั้นตอนการทำงาน
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญ ของมาตรฐานและความยั่งยืน เป็นหัวใจขององค์กร ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001 และบริษัทฯ มีเป้าหมายพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อเสริมสร้าง ความเชื่อมั่น ความโปร่งใส ควบคู่ไปกับเป้าหมายในสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว