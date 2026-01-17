รองโฆษก พท.ซัด "อนุทิน" เลือกปฏิบัติ บอกเลิกสัญญา "อิตาเลียนไทย" ทันที แต่กับ "ชิโน-ไทย" 4 เดือนยังนิ่ง

“กฤชนนท์” ซัดรบ.เลือกปฏิบัติจัดการผู้รับเหมา บอกเลิกสัญญา "อิตาเลียนไทย" ทันที แต่กับ ชิโน-ไทย 4 เดือนยังนิ่ง ท้าบอกเลิกสัญญาสร้างบรรทัดฐาน
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี กรณีรัฐบาลโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย มีคำสั่งให้บอกเลิกสัญญา บริษัท อิตาเลียนไทย ใน 2 โครงการใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ทั้งที่กรณีสีคิ้วและถนนพระรามสอง ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าการกระทำดังกล่าวสะท้อนถึงมาตรฐานที่ลักลั่นและเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติหรือไม่ เนื่องจากในกรณีเหตุการณ์ถนนทรุดตัวขนาดใหญ่บริเวณถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 24 ก.ย.68 ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแต่กลับไม่มีการบังคับใช้มาตรการที่เด็ดขาดเหมือนกัน อีกทั้งท่าทีของนายอนุทิน ที่ตอบคำถามสื่อมวลชนก็แตกต่างกันเช่นกัน กรณีหลุมยุบเมื่อถูกถามถึงนายอนุทิน กลับยิ้มแล้วเดินออกจากวงสัมภาษณ์แต่กรณีหลังกลับมีท่าทีแข็งกร้าว ทั้งที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อประชาชนเช่นกัน
นายกฤชนนท์ กล่าวว่า “รัฐบาลต้องเลิกสองมาตรฐาน ต้องกล้าบอกเลิกสัญญากับ ชิโน-ไทย เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ความถูกต้อง วันที่ 2 ต.ค.68 นายอนุทินให้คำมั่นสัญญาไว้ว่า จะเร่งรัดจัดการปัญหาโดยด่วนและมั่นใจว่าจะสามารถคืนผิวจราจรได้ภายในวันที่ 9 ต.ค.68 แต่จวบจนถึงปัจจุบันผ่านพ้นมาเป็นระยะเวลากว่า 4 เดือนแล้ว ถนนเส้นดังกล่าวยังคงไม่เสร็จสมบูรณ์ และประชาชนยังไม่สามารถใช้งานตามปกติได้ ถือเป็นการผิดคำพูดอย่างรุนแรง หากรัฐบาลต้องการแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในการคุมมาตรฐานงานก่อสร้างตามที่กล่าวอ้าง ก็ควรต้องบังคับใช้กฎหมายและคำสั่งอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกข้าง ไม่ใช่จงใจมอบความยุติธรรมให้เฉพาะพวกเดียวกันเท่านั้น การปล่อยให้โครงการที่สร้างความเสียหายล่าช้ามานานถึง 4 เดือนยังคงดำเนินสัญญาต่อไปได้ ในขณะที่ลงโทษบริษัทอื่นอย่างรวดเร็ว ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์การทำงานแบบสองมาตรฐานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอท้าให้รัฐบาลกล้าใช้อำนาจยกเลิกสัญญากับชิโน-ไทย เพื่อพิสูจน์ความจริงใจในการรักษาความปลอดภัยของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมือง”