RTปึ69 รุกงานมาร์จิ้นสูง หวังเทิร์นอะราวด์ชัดเจนQ3 นี้

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง เผยทิศทางธุรกิจปี 69 มุ่งเน้นเติบโตเชิงคุณภาพ ตอกย้ำผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เข้าร่วม JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาศักยภาพองค์กรทุกมิติ ชูกลยุทธ์รุกงานมาร์จิ้นสูง เพิ่มสัดส่วนงานรับรู้รายได้เร็ว เสริมสภาพคล่องรักษากระแสเงินสดรัดกุม เดินหน้ารับงานภาครัฐ-เอกชนหลากหลาย ดัน Backlog สิ้นปีแตะ 1.2 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้ารายได้ 3,900 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 15% มั่นใจผลงานเทิร์นอะราวด์ชัดเจนไตรมาส 3 ปีนี้
นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านขุดเจาะอุโมงค์ วิศวกรรมโยธา และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจปี 2569 บริษัทมุ่งเน้นเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างการรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส และจากความได้เปรียบด้านงานวิศวกรรมเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนสูง ส่งผลให้ RT มีโอกาสรับงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรในทุกมิติ และวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว รองรับการขยายธุรกิจอย่างมั่นคง ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขัน พร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้างวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิคครบวงจร
“สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในปี 2569 เชื่อว่าภาครัฐมีแนวโน้มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเร่งลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ทั้งงานระบบราง ถนน และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขณะที่ภาคเอกชนคาดว่ายังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทติดตามปัจจัยเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและความเสี่ยงให้เหมาะสม” นายชวลิต กล่าว
สำหรับการประมูลงานในต่างประเทศนััน ระยะนี้ขอเบรกไว้ก่อน เนื่องจากปัญหาการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ การลุยงานในประเทศจึงเป็นเป้าหมายหลัก และจากแผนงานที่ตั้งไว้ ทำให้มั่นใจว่า ผลงานปีนี้ของ RT จะค่อยๆดีขึันและเห็นตัวเลข เทิร์นอะราวด์ได้ชัดเจนในไตรมาส 3 นี้
นายไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในปี 2569 ว่า บริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์การคัดเลือกรับงานที่มีอัตรากำไรสูง และเป็นงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ควบคู่กับการกระจายความเสี่ยงผ่านการรับงานหลากหลายประเภท พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนงานที่รับรู้รายได้เร็ว
ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผ่านการต่อยอดงานด้านบำรุงรักษา ทั้งงาน Slope Protection งานเขื่อน และงานอุโมงค์ที่เริ่มเข้าสู่รอบการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงาน
นอกจากแผนการขยายธุรกิจแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทางการเงินอย่างรัดกุม โดยเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตเพื่อรักษาระดับมาร์จิ้นให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยวางแผนจัดซื้อวัสดุในปริมาณมากและการทำสัญญาระยะยาวกับผู้ผลิต เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ รวมถึงเสริมสภาพคล่องและรักษากระแสเงินสดให้มั่นคงรองรับการขยายงานในอนาคต
ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวมประมาณ 3,900 ล้านบาท พร้อมรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 15% และตั้งเป้าผลักดันงานในมือ (Backlog) ให้แตะระดับ