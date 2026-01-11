ม.เกษมบัณฑิตจับมือ กกท.พัฒนาผู้บริหารยกระดับองค์กร

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่าจากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับองค์กรในมิติต่างๆโดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมและทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และในฐานะที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประทศให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี เผยว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาการบริหารจัดการ ( Management Development Program : MDP) และการพัฒนาผู้นำทีม (Leading Team Program : LTP) ให้กับผู้บริหารระดับ 7จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2569 และวันที่ 27-30 มกราคม 2569 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ สำหรับการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญโครงการดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในสะพานเชื่อมที่จะสนับสนุนให้ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมเป็นพลังร่วมที่สำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้บรรลุตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดโครงการกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการที่มหางวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและการกีฬาแห่งประเทศไทยตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนหรือบุคลากรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการติดอาวุธทางความคิดหรือองค์ความรู้ผ่านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์บริบทโลกในยุคการเปลี่ยนแปลง
“เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมอย่างแท้จริงศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์โดยการประสานงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหา และขอบข่ายรายวิชาตลอดจนกิจกรรมที่ครอบคลุมภายใต้คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสู่การเชื่อมโยงการพัฒนาและยกระดับให้การกีฬาแห่งประเทศไทยก้าวสู่องค์กรคุณภาพชั้นนำมาตรฐานสากลได้อย่างยั่งยืนสืบไป”