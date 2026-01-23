ประกันสังคมฯ กางตัวเลขสู้ยันพอร์ตกองทุนโตแกร่ง 2.9 ล้านล้าน ฟันกำไรปี 68 กว่า 8 หมื่นล้าน

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ออกโรงชี้แจงทันควันหลังเผชิญกระแสข่าวและรายงานวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของนโยบายด้านการลงทุน ยืนยันสถานะกองทุนยังปึกแผ่นด้วยเม็ดเงินสะสมกว่า 2.9 ล้านล้านบาท พร้อมโชว์ผลงานปี 68 กวาดผลตอบแทนสูงถึง 6.1% มั่นใจบริหารงานโปร่งใสตามมาตรฐานสากล
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงกรณีที่มีรายงานและกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงและนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินของกองทุนประกันสังคมที่ไม่เหมาะสมในช่วงที่ผ่านมาว่า สถานะการเงินและการบริหารเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ล่าสุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 31 ธ.ค.68) พบว่าภาพรวมการดำเนินงานยังคงมีเสถียรภาพที่มั่นคงแข็งแกร่ง และมีความพร้อมสูงสุดในการดูแลสิทธิประโยชน์ของพี่น้องแรงงานทั่วประเทศ โดยมียอดเงินลงทุนสะสมรวมทั้งสิ้นกว่า 2.9 ล้านล้านบาท
กองทุนฯ มีเงินลงทุนสะสมรวม 2,859,400 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินสมทบจากฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล 1,728,722 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ สามารถสร้างผลตอบแทนสะสมจากการลงทุน 1,130,678 ล้านบาท โดยในปี 68 สร้างผลตอบแทนที่รับรู้แล้วได้กว่า 80,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 6.1% ของพอร์ตการลงทุน มาจากการจัดกลยุทธ์การลงทุนที่ให้ความสำคัญกับเสถียรภาพกองทุน เพื่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ในระยะยาวเป็นลำดับแรก โดยลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคงสูง 69.01% และหลักทรัพย์เสี่ยง 30.99% ซึ่งแบ่งเป็นการลงทุนในประเทศ 60.47% และต่างประเทศ 39.53%
ในส่วนของกองทุนเงินทดแทน มีเงินลงทุนสะสมรวม 88,136 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสมทบจากนายจ้างสุทธิ 52,664 ล้านบาท และผลตอบแทนสะสมจากการลงทุน 35,472 ล้านบาท โดยในปี 68 สร้างผลตอบแทนที่รับรู้แล้วได้กว่า 4,228 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 5.68% ของพอร์ตการลงทุน โดยมีนโยบายเน้นความปลอดภัยของเงินทุนอย่างเข้มงวด โดยลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคงสูงถึง 81.37% หลักทรัพย์เสี่ยงเพียง 18.63% ซึ่งแบ่งเป็นการลงทุนในประเทศที่สัดส่วน 71.54% และต่างประเทศ 28.46%
"จากรายงาน ณ สิ้นปี 68 นี้ เป็นเครื่องยืนยันว่ากองทุนที่สำนักงานประกันสังคมดูแลอยู่มีเสถียรภาพสูง ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและรัดกุม เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน กลับคืนมาเป็นสวัสดิการที่มั่นคงให้กับผู้ประกันตนทุกคน" นางสาวกาญจนา กล่าว