เลขาธิการประกันสังคม เร่งเยียวยาทายาทลูกจ้าง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกจากที่สูง จ.สระบุรี

กรณีเกิดอุบัติเหตุลูกจ้างเสียชีวิต 1 ราย จากการพลัดตกที่สูงขณะปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมมอบหมายให้ นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี เร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยทันที
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เหตุดังกล่าวมีผู้ประกันตนเสียชีวิต 1 ราย ชื่อ นายต๊ะ นาย อู อายุ 35 ปี สัญชาติเมียนมา ได้พลัดตกจากที่สูงขณะปฏิบัติงานทำความสะอาดถังเก็บน้ำบนหลังหม้อน้ำ ซึ่งมีความสูงประมาณ 10 เมตร หรือเทียบเท่าอาคาร 4 – 5 ชั้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยผู้เสียชีวิตเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จึงมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากทั้งกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม ซึ่งทายาทมีสิทธิได้รับ ค่าทำศพ จำนวน 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต ร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 10 ปี รวมถึงเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 8 แสนบาท
ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังได้มอบหมายให้ นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ติดต่อนายจ้างเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการ พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม ให้ทายาทผู้สูญเสียได้รับสิทธิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ครอบครัวสามารถเข้าถึงความคุ้มครองตามกฎหมายได้โดยเร็ว
สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมในการดูแลและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนและทายาทในทุกกรณีอย่างเต็มที่ และจะติดตามการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นธรรม พร้อมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้