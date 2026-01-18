‘ตรีนุช’ รมว.แรงงาน กำชับ สปส. ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเครนถล่ม โครงการก่อสร้างทางด่วนพระราม 2 โดยด่วน

สำนักงานประกันสังคม เร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเครนถล่มในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ถนนพระราม 2 โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการช่วยเหลือ ดูแล และอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วน
ด้าน นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 09.15 น. เกิดเหตุเครนถล่มในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ถนนพระราม 2 ขาออก ในพื้นที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย และเสียชีวิต จำนวน 2 ราย โดยผู้เสียชีวิตทั้งสองรายเป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ได้แก่
1. นายสมพงษ์ ศรีสุข มีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มีสิทธิได้รับประโยชน์กรณีชราภาพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,187.49 บาท
2. นายศราวุฒิ เวชการ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 มีสิทธิได้รับประโยชน์กรณีชราภาพรวมเป็นเงิน 50,312.54 บาท
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นางสีไพร นามภรณ์ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และนำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจษฎา 2
2. MR. NAING OO ได้รับบาดเจ็บกระดูกซี่โครงด้านซ้ายหัก ปัจจุบันอาการปลอดภัย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาชัย 1
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 65,000–1,000,000 บาท ตามลักษณะและความรุนแรงของการบาดเจ็บ ทั้งนี้ หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษา นอกจากนี้ ผู้ประกันตนยังมีสิทธิได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี รวมถึงค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานตามสัดส่วน และในกรณีทุพพลภาพ จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างต่อเดือนตลอดชีวิต
ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งแนะนำสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ณ โรงพยาบาลเจษฎา 2 และโรงพยาบาลมหาชัย 1 พร้อมได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เร่งดำเนินการติดต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต เพื่อแจ้งเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ทายาทจะได้รับอย่างครบถ้วน พร้อมอำนวยความสะดวก เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนและเป็นธรรม