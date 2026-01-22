สปส. เผยสถานะกองทุนปี 68 แข็งแกร่ง! โชว์ยอดเงินลงทุนสะสมพุ่งกว่า 2.9 ล้านล้านบาท มุ่งเน้นความมั่นคงพร้อมสร้างผลตอบแทนยั่งยืนแก่ผู้ประกันตน

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงสถานะการเงินและการบริหารเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ประจำปี 2568 มียอดเงินลงทุนสะสมรวมกว่า 2.9 ล้านล้านบาท โดยระบุว่าภาพรวมการดำเนินงานจนถึงไตรมาสที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพที่มั่นคง และ มีความพร้อมในการดูแลสิทธิประโยชน์ของพี่น้องแรงงานทั่วประเทศ
โดย เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้กล่าวให้รายละเอียดของกองทุนประกันสังคม ว่าปัจจุบันมีเงินลงทุนสะสมรวมทั้งสิ้น 2,859,400 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินสมทบจากฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล จำนวน 1,728,722 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาตั้งแต่จัดตั้งกอทุนประกันสังคม สามารถสร้างผลตอบแทนสะสมจากการลงทุนได้สูงถึง 1,130,678 ล้านบาท โดยในปี 2568 สามารถสร้างผลตอบแทนที่รับรู้แล้วได้กว่า 80,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 6.1% ของพอร์ตการลงทุน โดยเป็นผลมาจากการจัดกลยุทธ์การลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับ เสถียรภาพกองทุน เพื่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ในระยะยาวเป็นลำดับแรก โดยลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคงสูง 69.01% และหลักทรัพย์เสี่ยง 30.99% ซึ่งแบ่งเป็นการลงทุนในประเทศ 60.47% และต่างประเทศ 39.53%
ในส่วนของ กองทุนเงินทดแทน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่า กองทุนมีเงินลงทุนสะสมรวม 88,136 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสมทบจากนายจ้างสุทธิ 52,664 ล้านบาท และผลตอบแทนสะสมจากการลงทุน 35,472 ล้านบาท โดยในปี 2568 สามารถสร้างผลตอบแทนที่รับรู้แล้วได้กว่า 4,228 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 5.68% ของพอร์ตการลงทุน โดยมีนโยบายเน้นความปลอดภัยของเงินทุนอย่างเข้มงวด โดยลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคงสูงถึง 81.37% หลักทรัพย์เสี่ยงเพียง 18.63% ซึ่งแบ่งเป็นการลงทุนในประเทศที่สัดส่วน 71.54% และต่างประเทศ 28.46%
“จากรายงาน ณ สิ้นปี 2568 นี้ เป็นเครื่องยืนยันว่ากองทุนที่สำนักงานประกันสังคมดูแลอยู่มีเสถียรภาพสูง ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและรัดกุม เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้น
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน กลับคืนมาเป็นสวัสดิการที่มั่นคงให้กับผู้ประกันตนทุกคน” นางสาวกาญจนา พูลแก้ว กล่าวทิ้งท้าย