NRF รับเครื่องหมาย Carbon Neutral Organization จาก อบก. 5 ปีซ้อน

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เข้ารับประกาศนียบัตร เครื่องหมายคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง Conference Hall สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) เมื่อเร็วๆ นี้
การได้รับการรับรองในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ NRF ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ ทั้งในมิติของการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การวางแผนลดการปล่อย และการชดเชยการปล่อยส่วนที่ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามแนวทางที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ อบก.
สำหรับการรับรองดังกล่าว ครอบคลุมการดำเนินงานในระดับองค์กรของ NRF โดยบริษัทได้ดำเนินการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต Scope 1–2 รวมทั้งสิ้น 4,271 tCO2e ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ และการขับเคลื่อนแนวทางด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
NRF ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ควบคู่กับการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยมุ่งผลักดันให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจในเวทีสากล
ความสำเร็จในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ NRF ที่มุ่งขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ากับกลยุทธ์ในทุกระดับขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างการเติบโตที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว