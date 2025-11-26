NRF มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต จัด ‘Soul Kitchen’ ครั้งที่ 3

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ขยายผลโครงการเพื่อชุมชน “Soul Kitchen by NRF” ครั้งที่ 3 โดยมุ่งส่งต่อมื้ออาหารที่สดใหม่และมีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ชุมชนและผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้สามารถส่งต่อมื้ออาหารได้ 2,106 มื้อ สำหรับชุมชนบริเวณวัดจันทร์ประดิษฐาราม และ 300 มื้อ สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์บ้านบางแค
กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่ทีมงาน NRF และอาสาสมัครร่วมกัน เตรียมและปรุงอาหารภายในพื้นที่ของวัดจันทร์ประดิษฐาราม ซึ่งเป็นจุดทำครัวหลักของกิจกรรม อาหารทุกกล่องถูกจัดเตรียมอย่างพิถีพิถัน ทั้งการคัดเลือกวัตถุดิบ การปรุงรส และการบรรจุ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสะอาด ปลอดภัย และยังคงคุณค่าทางโภชนาการ
เมื่อการเตรียมอาหารแล้วเสร็จ ทีมงานได้ เดินทางไปยังสถานสงเคราะห์บ้านบางแค เพื่อนำอาหารจำนวน 300 มื้อ ส่งตรงถึงมือผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่งต่างตอบรับด้วยความอบอุ่นและขอบคุณต่อการสนับสนุนที่ช่วยแบ่งเบาภาระในชีวิตประจำวัน หลังจากนั้นทีมงานจึง กลับมายังวัดจันทร์ประดิษฐารามเพื่อแจกจ่ายอาหารให้แก่ชุมชนรอบวัด โดยมีชาวบ้านจำนวนมากมารับมื้ออาหารกันอย่างคึกคัก สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและความสำคัญของการสนับสนุนด้านโภชนาการในพื้นที่
ตลอดทั้งวัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจระหว่างทีมงาน อาสาสมัคร และสมาชิกชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมชาติ การจัดกิจกรรม “Soul Kitchen by NRF” ครั้งที่ 3 จึงไม่เพียงเป็นการส่งต่อมื้ออาหาร แต่ยังเป็นการสร้างสายใยระหว่างองค์กรและสังคม ผ่านการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าตามแนวคิด “Zero Food Waste” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ
NRF มีแผนที่จะขยายกิจกรรมนี้ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนและการแบ่งปัน โดยมุ่งหวังให้ทุกมื้ออาหารที่ส่งต่อเป็นพลังสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนอย่างแท้จริง