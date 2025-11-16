“อัครา” นำทีม “พม.ใกล้คุณ” ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส มุ่งส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านมุสลิม หนุนฝึกทักษะการตลาดออนไลน์-สร้างรายได้ให้กลุ่มเปราะบาง

“อัครา พรหมเผ่า” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานทีม พม.ใกล้คุณ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเปิดโครงการบูรณาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง และพบปะเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามนโยบาย "พม.ใกล้คุณ" ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รีสตาร์ทชีวิต โดยมี กฤษณนันท์ กำไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ
อัครา กล่าวว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครั้งแรก ภายหลังได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้มาเปิดโครงการบูรณาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รีสตาร์ทชีวิต ซึ่งการลดรายจ่ายคือเราต้องส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีอาชีพ ช่วยลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้ครัวเรือน ซึ่งวันนี้เราจะทำงานแบบบูรณาการทุกช่วงวัย และการได้เจอกลุ่มแม่บ้านมุสลิมในวันนี้ ทำให้นึกถึงเรื่องของการอบรมส่งเสริมอาชีพ โดยตนเคยไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ ที่นั่นเขาให้ความสำคัญกับกลุ่มแม่บ้านและมีอัตลักษณ์ในการผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น และจำหน่ายส่งขายไปทั่วโลก จึงอยากนำแนวคิดดังกล่าวกลับมาสะท้อนให้พี่น้องแม่บ้านมุสลิมที่จังหวัดนราธิวาสให้เกิดประโยชน์ ตามพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านได้สร้างไว้ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ
อัครา กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาตนเคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนราสิกขาลัย ที่จังหวัดนราธิวาส และเมื่อมาเป็นรัฐมนตรี จึงอยากจะตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านมุสลิมและเยาวชนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ เราจะกลับมาส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยยึด ความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยทั่วไทย ระหว่าง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวง พม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เมื่อเดือนก่อน โดยการให้ท้องถิ่นสะท้อนปัญหาขึ้นมายังส่วนกลาง และกระทรวง พม. กับ 3 กระทรวง จะนำปัญหาดังกล่าวไปตกผลึกในการยกร่างกับแผนการพัฒนาคน โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมอาชีพ ตามนโยบาย พม.ใกล้คุณ คือการลดรายจ่าย สร้างรายได้ รีสตาร์ทชีวิต
นอกจากนี้ ตนได้พบประธานเครือข่ายคนพิการจังหวัดนราธิวาส และได้รับฟังปัญหาซึ่งพวกเขาอยากให้กระทรวง พม. ช่วยส่งเสริมในเรื่องอาชีพและการเข้าถึงแหล่งตลาด ซึ่งคนพิการหลายคนมีทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์ แต่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งตลาด ทั้งนี้ เราจะมีการอบรมฝึกทักษะการสร้างร้านค้าออนไลน์ ให้แก่คนรุ่นใหม่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ เพื่อให้เขาสามารถสร้างร้านค้าในแพลตฟอร์มของตนเองได้ โดยเฉพาะปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมเล่น TikTok ดังนั้นเราต้องเสริมศักยภาพให้เขาใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ต่อไป