“REMY CHARITY” รวมพลังคนรักสัตว์เลี้ยง ส่งต่ออาหาร และขนม เพื่อเติมเต็มความสุขกับ 5 มูลนิธิที่ดูแลน้องหมา-แมวจร กว่า 3,700 ตัว

เพราะ “ความรัก” ไม่ได้มีไว้เพียงสำหรับคน แต่ยังส่งต่อไปถึงเพื่อนสี่ขาที่อยู่รอบตัวเราได้ด้วย ล่าสุด REMY (เรมี่) แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพจาก กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด ได้จัดกิจกรรม “REMY CHARITY อิ่มนี้เพื่อเจ้าสี่ขา” ได้เชิญชวนลูกค้าและผู้ใจบุญร่วมแบ่งปันความอิ่มให้กับน้องหมา-น้องแมวจรจัด แก่ 5 สถานสงเคราะห์
นางสาวสุดาทิพ เกียรติศรีชาติ กรรมการ กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด เปิดเผยว่า หลังจากการเปิดตัว REMY (เรมี่) แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG - Pataya Food Group) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารกว่า 46 ปี และโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ แบรนด์ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภค ด้วยจุดเด่นของทุกสูตรที่เสริมคุณค่าคูณสอง คัดสรรวัตถุดิบ Human Grade ไม่เติมเกลือ น้ำตาล หรือวัตถุกันเสีย สอดคล้องกับแนวคิด “Recipe for My Love - สุขภาพดี...ที่ให้ด้วยรัก”
เพื่อสานต่อความตั้งใจในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงควบคู่กับการตอบแทนสังคม บริษัท เรมี่ เพ็ท จำกัด จึงจัดโครงการ “REMY CHARITY อิ่มนี้เพื่อเจ้าสี่ขา” ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน-9 กันยายน 2568 ได้เชิญชวนลูกค้าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น ทั้งจากการสั่งซื้อ CHARITY SET ผ่าน LINE Official รายได้จากการจำหน่าย CHARITY ITEM ผ่าน TikTok Live และ Affiliate, รายได้จากเสื้อยืดลิมิเต็ด REMY x NAT Exclusive T-Shirt ที่ออกแบบโดย “ณฐ ณฐสิชณ์” พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ รวมถึงเงินสมทบจากแบรนด์ REMY (เรมี่)
จากพลังแห่งการแบ่งปัน REMY (เรมี่) ได้รวบรวมยอดบริจาคเป็นอาหาร และขนมสัตว์เลี้ยงกว่า 1,400 ลัง เพื่อนำไปมอบให้แก่มูลนิธิและสถานสงเคราะห์สัตว์ 5 แห่ง ที่มีสุนัขและแมวในความดูแลกว่า 3,700 ตัว ในวันที่ 13 กันยายน 2568 ได้แก่
1.มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ สาขาบางเลน
2.สถานสงเคราะห์สัตว์ป้ามณี
3.บ้านพักสี่ขา เพื่อหมาจร
4.มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
5.The Voice (เสียงจากเรา)
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด พร้อมทีมผู้บริหารแบรนด์ REMY (เรมี่) และ “ณฐ ณฐสิชณ์” พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ รวมทั้งตัวแทนจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เดินทางไปมอบอาหารด้วยตนเองที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ สาขาบางเลน พร้อมทั้งการจัดส่งอาหารไปยังสถานสงเคราะห์ น้องหมา-น้องแมวจรอีก 4 แห่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือน้องๆ อย่างทั่วถึงอีกด้วย
“เราเชื่อว่าทุกการช่วยเหลือเล็กๆ ที่ได้รับจากหลากหลายทิศทางในครั้งนี้ สามารถสร้างรอยยิ้ม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับน้องหมา-น้องแมวจรได้ พร้อมขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่มาจากหลากหลายช่องทาง ทั้งลูกค้า ร้านค้า ศิลปิน และทีมแฟนคลับ รวมทั้งโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ที่ทำให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจ โดย REMY (เรมี่) ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าส่งต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเพื่อนสี่ขาให้มีสุขภาพดี และมีชีวิตที่อบอุ่นมากขึ้น เราภูมิใจที่ได้เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความรัก ความห่วงใย และโภชนาการที่ดีให้แก่สัตว์เลี้ยงจรจัด” นางสาวสุดาทิพกล่าวทิ้งท้าย
ผู้ที่สนใจกิจกรรมดีๆ เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่
•Facebook: REMY Pet Foods
•TikTok: @remypetfoods
•LINE Official: @remypets