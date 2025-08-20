“Regalos – รีกาลอส” ฉลองครบรอบ 7 ปี ทุ่มงบกว่า 50 ล้าน ดึง “นนน กรภัทร์” ร่วมแคมเปญใหญ่ “ว้าว 7 ปี แฮปปี้ Regalos” นำรายได้ช่วยเหลือ“มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ”

Regalos – รีกาลอส แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพเกรดพรีเมียมในกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด (PFG - Pataya Food Group) ผู้ผลิตเดียวกับแบรนด์ นอติลุส ฉลองครบรอบ 7 ปีแห่งความสำเร็จ ตอกย้ำการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง ด้วยการเดินหน้าจัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “ว้าว 7 ปี แฮปปี้ Regalos” เพื่อถ่ายทอดความสุข ความผูกพัน และความตั้งใจส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีไปสู่ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจหลัก “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้บริโภคแบบองค์รวม” ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมประกาศนำรายได้ส่วนหนึ่งจากแคมเปญไปช่วยเหลือ “มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ”
นายปริติ เกียรติศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอติลุสฟู้ด กล่าวว่าแบรนด์ Regalos – รีกาลอส เริ่มต้นธุรกิจจากแนวคิดหลัก “มอบอาหารเป็นของขวัญ เพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณ” โดยพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่ผลิตจากปลาทูน่า วัตถุดิบธรรมชาติคุณภาพดี ปราศจากเกลือและวัตถุกันเสีย มีสารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการ มีรสชาติอร่อยและหลากหลาย เพื่อให้น้องหมาและน้องแมวซึ่งเป็นเหมือนคนในครอบครัว ได้รับของขวัญที่ดีที่สุดจากมือเรา
ในช่วง 4 ปีแรก Regalos – รีกาลอส ได้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแมวอย่างหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ เนื้อปลาทูน่าในเยลลี่ อาหารแมวในเกรวี่ ขนมครีมแมวเลีย และ ขนมปลาชิ้น เพื่อรองรับความต้องการของแมวทุกช่วงวัย ตั้งแต่ลูกแมว แมวโต จนถึงแมวสูงอายุ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2566 แบรนด์ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอาหารสุนัข โดยยังคงยึดมั่นในมาตรฐาน Human Grade – ใช้วัตถุดิบเดียวกับอาหารคน มาพัฒนาเป็นอาหารสุนัขจากปลาทูน่าเนื้อขาว ที่อร่อยและอุดมไปด้วยโอเมก้า 3 ทั้งในแบบอาหารเปียกใน เยลลี่ และ ขนมสุนัขซูเปอร์ฟู้ด ช่วยบำรุงขนและผิวหนัง เหมาะสำหรับสุนัขที่มีอาการแพ้เนื้อสัตว์บางชนิด จนสินค้าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน Regalos – รีกาลอส ได้เดินหน้าวางแผนพัฒนาสินค้าควบคู่กับการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง จนครอบคลุมกว่า 500 จุดทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 Regalos – รีกาลอส ได้ทุ่มงบกว่า 50 ล้านบาท ตอบแทนความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างยิ่งใหญ่จัดแคมเปญ “ว้าว 7 ปี แฮปปี้ Regalos” เพียงซื้อสินค้ารีกาลอสครบ 499 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับทันที 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นของรางวัลสุดพิเศษมากมาย อาทิ Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB, ทองคำ และสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ “นนน กรภัทร์” พรีเซนเตอร์ของแบรนด์อย่างใกล้ชิด จำนวน 50 ท่าน โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2568 นี้
นอกจากกิจกรรมส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าแล้ว “Regalos - รีกาลอส ยังเดินหน้าตอบแทนสังคม ด้วยการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากแคมเปญ ให้แก่ “มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ” เพื่อช่วยเหลือสุนัข และ แมวที่ถูกทอดทิ้ง พร้อมมุ่งหวังให้แคมเปญ มีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนรักสัตว์เลี้ยงได้มองเห็น และ ตระหนักถึงปัญหาการเพิ่มจำนวนของสัตว์ไร้บ้าน เพื่อร่วมกันหันมาให้ความสนใจรับอุปการะสัตว์จากศูนย์พักพิงมากขึ้น
นายปริติ กล่าวต่อว่า Regalos - รีกาลอส ตั้งเป้าให้กิจกรรมทั้งหมดนี้ ไม่เพียงแค่เฉลิมฉลองการครบรอบ 7 ปีของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม และ ลดปัญหาขยะจากซองอาหารเหลือทิ้ง โดยวางแผนจัดกิจกรรม “รีกาลอส เปลี่ยนซองอาหารใช้แล้วสร้างของเล่นให้น้อง ๆ” ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรหลัก คือ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผ่าน “GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” ระบบการบริหารจัดการพลาสติกแบบครบวงจร มีเป้าหมายรวบรวมซองอาหารใช้แล้ว จำนวน 150,000 ซอง เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ให้กลับมาสร้างคุณค่าใหม่อีกครั้ง กลายเป็นเครื่องเล่นอัพไซเคิลใน Pet Playground ด้วยการออกแบบและผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัย เหมาะกับน้องหมา น้องแมว ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ แล้วยังสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยได้เปิดรับบริจาคซองอาหารใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2568 นี้ และจะส่งมอบของเล่นเพื่อตั้งในสนามเด็กเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Zone - พื้นที่กลางแจ้ง) ของโครงการที่พักอาศัยในกลุ่มเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท ภายในไตรมาส 4 นี้”
“จากความสำเร็จในการสร้างรากฐานที่มั่นคงของแบรนด์ Regalos – รีกาลอส ในประเทศไทย สำหรับแผนงานในอนาคต เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็น Global Brand อย่างเต็มตัว จากนวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงระดับ Human Grade ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของแบรนด์ ปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพระดับ Global Standard พร้อมวางแผนขยายตลาดไปยังประเทศจีน และ เวียดนาม รวมถึงการมองหาโอกาสสร้างการเติบโตไปยังประเทศอื่นๆ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้น้องหมาน้องแมวได้รับ ของขวัญที่ดีที่สุด พร้อมสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ Regalos – รีกาลอส ก้าวสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของพ่อแม่สัตว์เลี้ยงต่อไป” นายปริติ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้ที่สนใจเป็นครอบครัวเดียวกับ Regalos – รีกาลอส สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Regalos Pet Food