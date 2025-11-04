NRF สานต่อโครงการ “Soul Kitchen by NRF” ครั้งที่ 2

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เดินหน้าสานต่อโครงการ “Soul Kitchen by NRF” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ร่วมกับ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย (SOS Thailand) เพื่อส่งต่อมื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่เด็กเล็กและครอบครัวในชุมชนเอื้ออารีย์ เขตสวนหลวง ผ่านพลังของการแปรเปลี่ยนวัตถุดิบส่วนเกิน (Surplus Food) ให้กลายเป็นมื้ออาหารสดใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าและความใส่ใจ
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเอื้ออารีย์ โดยทีมงาน NRF และอาสาสมัครได้ร่วมแรงกันลงครัว ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ปรุงอาหาร และจัดส่งถึงมือเด็ก ๆ และชาวชุมชนอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารทุกจานจะสะอาด ปลอดภัย และคงคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด นอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาความต้องการด้านอาหารในชุมชนแล้ว ยังเป็นโอกาสให้เด็ก ๆ ได้รับมื้ออาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต พร้อมรอยยิ้มและบรรยากาศอบอุ่นตลอดทั้งวัน
นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ Soul Kitchen by NRF เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจ เพราะสะท้อนให้เห็นถึงพลังของการแบ่งปัน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การได้เห็นเด็ก ๆ และครอบครัวในชุมชนมีความสุขกับมื้ออาหารดี ๆ คือแรงบันดาลใจให้เราสานต่อภารกิจนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกจานอาหารเป็นพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”
บรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความร่วมมือจากทั้งทีมงาน อาสาสมัคร และชาวชุมชนที่มาร่วมรับมื้ออาหาร พร้อมคำขอบคุณจากคุณครูและผู้ปกครองที่เห็นถึงความตั้งใจของ NRF ในการส่งเสริมโภชนาการและการดูแลเด็กเล็กในพื้นที่อย่างจริงจัง
การจัดกิจกรรม “Soul Kitchen by NRF” ครั้งที่ 2 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการตอกย้ำเจตนารมณ์ของ NRF ในการใช้พลังธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด “Zero Food Waste” ที่ไม่เพียงลดการสูญเสียอาหาร แต่ยังเติมเต็มคุณค่าชีวิตให้กับผู้คนในชุมชน โดย NRF มีแผนจะขยายโครงการไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและความยั่งยืนอย่างแท้จริง