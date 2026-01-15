ซีพีแรม ผ่านการรับรองเครื่องหมาย CFO มุ่งนำองค์กรสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม

ซีพีแรมทุกแห่งทั่วประเทศ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อเนื่อง ยกระดับเข้มข้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน มุ่งสู่ Net Zero อย่างยั่งยืน
นายชุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ในพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ถือเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ บนมาตรฐานระดับสูงสุด พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนทางอาหาร
พิธีมอบประกาศนียบัตรจัดขึ้น ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการมอบเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอนรวม 5 ประเภท ได้แก่ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Reduction: CFR) หรือฉลากลดโลกร้อน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Carbon Footprint of Circular Economy Product CE-CFP) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และคาร์บอนนิวทรัลประเภทองค์กร (Carbon Neutral Corporate: CNC) โดยมี 135 องค์กรที่ได้รับประกาศนียบัตร
การรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พิจารณาจากการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมสำคัญในการดำเนินงาน ประกอบด้วย SCOPE 1 การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้ของเครื่องจักร การใช้พาหนะขององค์กร การใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำเสีย การรั่วไหลจากกระบวนการหรือกิจกรรม SCOPE 2 การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ การซื้อพลังงานมาใช้ในองค์กร ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า และ SCOPE 3 การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมด้านอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด
ซีพีแรม ได้รับการรับรองครบทั้ง 3 SCOPE โดยเฉพาะ SCOPE 3 ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นภาคสมัครใจและมีองค์กรเพียงไม่กี่แห่งในประเทศที่สามารถเก็บข้อมูลคาร์บอนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานครบทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อใช้ในการวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงมาตรฐานขั้นสูงสุดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutral และ Net Zero ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์
การผ่านการรับรองเครื่องหมาย CFO ในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวทาง FOOD 3S ของซีพีแรม ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยทางอาหาร ด้านความมั่นคงทางอาหาร และด้านความยั่งยืนทางอาหารเพื่อส่งมอบคุณค่าในทุกมื้ออาหาร พร้อมร่วมดูแลอนาคตของโลกที่สวยงามสำหรับทุกคน