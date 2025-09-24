ซีพี ออลล์ โชว์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน พร้อมคว้า 16 รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมแสดงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน และการประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2025” (CP Innovation Exposition & Symposium 2025) ภายใต้แนวคิด “Innovate the Future For a Better Tomorrow” เพื่อร่วมขับเคลื่อนอนาคตที่สมดุลและยั่งยืน
หนึ่งในไฮไลท์ของงาน คือการเสวนา “Tech Partnership: Alliances for Action” ในหัวข้อ “Thailand Innovation Partnership” ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแรงบันดาลใจจากภาคธุรกิจ โดยมี ซีพี ออลล์ และหน่วยงานด้านนวัตกรรมระดับประเทศเข้าร่วม
นางสาวมาลี อุทัยกิตติศัพท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวย้ำว่า “SME ไทยต้องเติบโตด้วยนวัตกรรม ไม่เพียงแค่ด้านการวิจัย แต่ยังรวมถึงการพัฒนาธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการสร้างช่องทางการตลาด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน”
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “ภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับความร่วมมือจากภาคเอกชน เพื่อสร้าง Partnership ที่จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทย และสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แข็งแกร่ง”
ในขณะที่ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “คนไทยทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ สินค้าไทยมีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ หากใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างคุณค่าใหม่แก่สังคมและเศรษฐกิจ”
นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังเปิดเวทีเสวนา “Driving Business Success Through Innovation” ซึ่งรวมผู้ประกอบการ SME ไทยที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมแบ่งปันมุมมองในการใช้ “นวัตกรรม” ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “วี ฟู้ดส์ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้ง เรามุ่งพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Zero Waste และสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก”
นายสมชาย อัศวปิยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่สร้างมูลค่าได้ ปัจจุบันเทรนด์โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญ”
ผู้ประกอบการต่างเห็นพ้องว่า “ความร่วม มือเชิงนวัตกรรมกับพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Partnership)” คือกุญแจสำคัญในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจอาหารไทยให้แข็งแกร่ง และพร้อมแข่งขันในเวทีโลก
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในงานนี้ คือ ซีพี ออลล์ และบริษัทในเครือ คว้า 16 รางวัลจากเวที Chairman Award 2025 โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม ในงาน“มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน” โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เกียรติมอบรางวัล ได้แก่
- ลด % การ Reject ไข่แดงแตกของไข่ดาว – บริษัท ซีพีแรม จำกัด โรงงานบ่อเงิน
- SMART SPARE PART PICKING SYSTEM – บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
- เบอร์เกอร์กำลัง 3 – บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่
- Smart Smile Staff With Standard Cost – บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- CPRAM Sustainable for Supply Chain – บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่
- เพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบการ PM ล้างถังพักน้ำร้านสาขาด้วย AI – บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- iTrace for CPALL: นวัตกรรมดิจิทัลสู่โลกเกษตรกรรมตลอด Supply Chain – บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- เครื่องพ่นไข่ – บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Silo แป้ง – บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่
- AI for Smart Signage Maintenance: Enhancing Safety and Efficiency for 7-Eleven – บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขนมปังกลุ่มฮอร์น – บริษัท ซีพีแรม จำกัด
- การพัฒนาสารให้ความหวานพลังงานต่ำเพื่อสุขภาพผู้บริโภค – บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- สลัดผักซด...สด – บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่
- ยกระดับคุณภาพครัวซองค์สู่ความสะดวกซื้อ – บริษัท ซีพีแรม จำกัด
- คิมบับโรล Automation – บริษัท ซีพีแรม จำกัด
- BA SANDBOX: สร้างเถ้าแก่ CPALL – สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
การมีส่วนร่วมในครั้งนี้ สะท้อนพันธกิจของซีพี ออลล์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ยึด “นวัตกรรม” หนึ่งใน 6 ค่านิยมหลัก รวมถึงการดำเนินงานตามกลยุทธ์ “3 สร้าง” ได้แก่ “สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนอุ่นใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความยั่งยืน