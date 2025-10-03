NT ผนึก วี กรีน เคยู พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท วี กรีน เคยู จำกัด ร่วมพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการคำนวณและรายงานค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO: Carbon Footprint of Organization) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายระดับชาติ มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามพันธกิจที่ประเทศไทยให้ไว้ต่อประชาคมโลก
การบรรลุข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจด้านความยั่งยืนของประเทศ เพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม พร้อมนำองค์ความรู้ทางวิชาการ การคำนวณและรายงานค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รวมถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอื่นๆ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย ทั้งการฝึกอบรม การฝึกภาคปฏิบัติ และการค้นคว้าวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดย NT มีจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และความสามารถด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อีกทั้งเรามีฐานลูกค้าครอบคลุมหลายภาคส่วน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถจัดการและรายงานข้อมูลด้านคาร์บอนได้อย่างเป็นระบบ พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน”
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี กรีน เคยู จำกัด กล่าวว่า “เราเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศด้านองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะช่วยพัฒนาระบบให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับเกณฑ์สากล และเพื่อให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าใหม่แก่สังคมและประเทศชาติในระยะยาว”
การจับมือกันของทั้งสององค์กรในครั้งนี้จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายระดับชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศไทย ตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ต่อประชาคมโลก นั่นคือการมุ่งสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยสนับสนุนการดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก และอำนวยความสะดวกให้กับองค์กร และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้สามารถจัดการและรายงานข้อมูลด้านคาร์บอนได้เป็นระบบ เดินหน้าสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ระดับประเทศและระดับโลกต่อไป