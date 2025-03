บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินต์

บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินต์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)กรุงเทพฯ 19 มีนาคม 2568 - นางสาวสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือบีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organizationหรือ CFO) จาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน ที่จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ณ ห้อง Conference Hall สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็น 1 ใน 70 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงการจัดการก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่วมขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2065) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน