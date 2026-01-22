TSE ปลื้ม! หุ้นกู้ชุดใหม่ยอดขายตามเป้า

“ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ ” โชว์ความสำเร็จ! หุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่า 1,500 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน เปิดจองซื้อ 16, 19 - 20 มกราคม 2569 นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจจองซื้อคึก ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุน ฟากซีอีโอเผย หุ้นกู้ชุดใหม่ได้รับการจองซื้อในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมนำเงินที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดในอนาคต รองรับแผนขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่า 1,500 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่มีต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจและทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
สำหรับ การระดมทุนผ่านหุ้นกู้ในครั้งนี้บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการขยายการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงเตรียมนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
“ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพและโมเดลธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทั้งในส่วนของนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ทุกท่าน ที่ให้การตอบรับหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี รวมถึงสถาบันการเงินทั้ง 11 แห่ง ในฐานะผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้จะนำไปใช้ต่อยอดการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่นักลงทุน ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ดร.แคทลีน กล่าว
ล่าสุดบริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระคืนหุ้นกู้รุ่น TSE261A พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครบถ้วน เป็นมูลค่ารวมประมาณ1,175 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง