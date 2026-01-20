TSE จ่ายคืนหุ้นกู้1,175 ลบ. พร้อมดอกเบี้ยครบตามกำหนด

“ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ ” แกร่ง !! จ่ายคืนหุ้นกู้มูลค่า 1,175 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามกำหนดครบทั้งจำนวน ตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ “ดร.แคทลีน มาลีนนท์” เดินหน้าตามแผนธุรกิจปี 69 เต็มสปีด ลุยขยายลงทุนเพิ่มในโครงการ Solar Big Lot ทั้ง 2 เฟส รวมกว่า 229 เมกะวัตต์ และพร้อมเข้าประมูลโครงการใหม่ๆต่อเนื่อง หนุนการเติบโตยั่งยืย
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระคืนหุ้นกู้รุ่น TSE261A มูลค่า 1,175 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมาครบเต็มจำนวนตามกำหนดไถ่ถอนเรียบร้อยแล้ว สะท้อนถึงการมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
“ขอขอบคุณผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารงานของ TSE มาโดยตลอด และในปี 2569 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ากลยุทธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักโรงไฟฟ้า และพร้อมในการเข้าร่วมการประมูลและจัดหาโครงการใหม่ในกลุ่มพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ รวมถึงมีการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ แตกไลน์สู่ธุรกิจด้านสุขภาพ และความงามตามเมกะเทรนด์ของโลก เรามั่นใจว่าด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มอัตรากำไรในธุรกิจ จะสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในปีนี้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ” ดร.แคทลีน กล่าว
ดร. แคทลีนกล่าวอีกว่า ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2568 บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ที่ระดับ 1.23 เท่า ซึ่งไม่เกิน 3.00 เท่าตามที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ากลยุทธ์ตามเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ในอนาคตอีกมาก และจากพื้นฐานฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการลงทุนในธุรกิจหลัก คือ โรงไฟฟ้า ที่จะสร้างรายได้และกระแสเงินสดประจำสม่ำเสมอ (Recuring Income)
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2568กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมด 62 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 382.86 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 34 โครงการ มีกำลังการผลิตเสนอขายรวมจำนวน 153.80 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของโครงการ Solar Big Lot อีก 28 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวมจำนวน 229.06 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเริ่มทยอย COD ระหว่างปี พ.ศ. 2570 -2573