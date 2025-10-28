SSP เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ให้ดอกเบีัย 4.30-4.50%

“เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น ”เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 3/2568 อายุหุ้นกู้ 2 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.30 - 4.50]% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 20 – 21 และ 24 พฤศจิกายน 2568
นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 3/2568จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.30 - 4.50]% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ (ยกเว้นงวดดอกเบี้ยแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน) ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29กันยายน 2568
บริษัทฯ มั่นใจว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ ด้วยผลตอบแทนที่สม่ำเสมอของบริษัทฯ จากรายได้ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีคู่สัญญาหลักเป็นภาครัฐ ตลอดจนความหลากหลายของรูปแบบพลังงานในพอร์ต และการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง โดยทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่มองหาโอกาส สร้างผลตอบแทนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
ทั้งนี้ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้
ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร 02-680-4004
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-351-1800 กด 1
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร 02-695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-658-5050