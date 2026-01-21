“ตลท.พบผู้บริหารกลุ่มบริษัทฉางอาน หนุนเข้าตลาดทุนไทย

" อัสสเดช คงสิริ " นำทีมผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ พบผู้บริหารกลุ่มบริษัทฉางอาน ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่จากจีน ขณะที่ ตลท.พร้อมส่งเสริมการเข้าถึงตลาดทุนไทย”
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ตลท. แสดงความยินดีกับ เติ้ง จื้อเทา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ฉางอาน ออโต้โมบิล ประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เพื่อร่วมหารือแผนการเติบโตในภูมิภาค
โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หารือร่วมกับกลุ่มบริษัทฉางอาน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซาท์อีส เอเชีย จำกัด บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฉางอาน ออโต้ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถไฟฟ้าพลังงานใหม่รายใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve และเข้าลงทุนในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือในการเข้าถึงตลาดทุนไทยให้แก่กลุ่มบริษัทเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ความร่วมมือดังกล่าวยังมุ่งหวังให้เกิดการทำงานร่วมกันในระยะยาว และส่งเสริมด้านการลงทุน การพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฉางอาน เป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตรถยนต์แบรนด์ต่างๆ อาทิ CHANGAN DEEPAL AVATR และได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อจัดตั้งฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้เริ่มจำหน่ายในประเทศแล้วตั้งแต่ปี 2566 และฐานการผลิตในประเทศไทยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน พ.ค. 2568 ที่ผ่านมา