ครม.ทบทวนมติ EV3 เพิ่มความยืดหยุ่น เดินหน้าผลักดันไทยสู่ฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าโลก

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบทบทวนมติ EV3 เพิ่มความยืดหยุ่น เดินหน้าผลักดันไทยสู่ฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าโลก
วันที่ (23 ธันวาคม 2568) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ในประเด็นการขยายเวลาการผลิตชดเชยตามมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV3) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนมติดังกล่าว เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดยปรับบทบาทการดำเนินการให้กรมสรรพสามิตสามารถออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ตามกรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินมาตรการ EV3 และ EV3.5 อย่างมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการพิจารณาในระดับคณะรัฐมนตรี
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า การปรับแนวทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผู้ประกอบการ ลดความเสี่ยงจากปัญหาการผลิตล้นตลาด (Oversupply) และป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดสงครามราคาที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพของอุตสาหกรรมในประเทศ
ทั้งนี้ มาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่ยานยนต์แห่งอนาคต (Zero Emission Vehicle: ZEV) ช่วยรักษาฐานการผลิตยานยนต์ของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และต่อยอดให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญในระดับโลกอย่างยั่งยืน