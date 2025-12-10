ครม.เห็นชอบปรับมาตรการยานยนต์ไฟฟ้า (EV3 - EV3.5) หนุนไทยสู่ฐานผลิตรถไฟฟ้าโลก

วานนี้ (9 ธ.ค.) ที่ประชุม ครม.เห็นชอบปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV3 และ EV3.5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากอุปทานส่วนเกินและสงครามราคาในประเทศ
สาระสำคัญของมติ ประกอบด้วย
1. การขยายเวลาการจดทะเบียนรถ EV ที่ผลิตในประเทศ
2. ปรับวิธีนับการผลิตชดเชยเพื่อการส่งออก
3. คุมเข้มการจ่ายเงินอุดหนุน
4. ขยายการผลิตข้ามมาตรการ
5. ขยายเวลาการนับมูลค่าเซลล์แบตเตอรี่จากต่างประเทศ
รัฐบาลย้ำเป้าหมายสำคัญของไทยในการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก อีกทั้งการเดินหน้าสู่เป้าหมาย Zero Emission Vehicle (ZEV) ภายในปี 2573 อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจควบคู่ กับการรักษาเสถียรภาพตลาดในประเทศ