นายกฯ แก้ไขคำสั่ง ให้ 4 รองนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติหน้าที่ "ประธานบอร์ดนโยบายฯ"

นายกรัฐมนตรี แก้ไขคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ 4 รองนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ "ประธานคณะกรรมการนโยบายฯ" ไป เป็น "รองประธานฯ" เพื่อความเหมาะสม
วันนี้ ( 20 ต.ค. 2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ลงนามในคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 328/2568 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจรองนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย
มอบหมาย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานกรรมการ "แทน" การเป็นประธานในคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มอบหมาย นายบวรศักดิ์ สุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ "เพิ่มเติม" ประธานคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
มอบหมาย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานกรรมการ "แทน" การเป็นประธานในคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ยกเลิกการมอบหมาย นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย.