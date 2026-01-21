LPN คว้ารางวัลระดับอาเซียน จากเวที ASEAN Energy Awards 2025

นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยรางวัล ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards 2025 ระดับภูมิภาคจากเวที ASEAN Energy Awards 2025 ตอกย้ำถึงความเป็นเลิศด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการพลังงานของอาคาร PUNN ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว หรือความเป็นเลิศด้านการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ LEED ในระดับ Gold
โดยผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด อาคาร PUNN โดดเด่นด้วยองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้อาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม, การทำงานระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อปรับเพิ่มปริมาณอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกอาคาร, ระบบแสงอัจฉริยะ ปรับความสว่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ลดแสงจ้า และแสงสะท้อนเพิ่มความสบายตา, ระบบ Destination Lift Control ระบบแผงกั้นอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้งานลิฟต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น โครงการ PUNN ยังได้รับการบริหารจัดการอาคารเชิงรุกโดย บริษัท แอล พี พี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) ผู้นำด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงานผสานระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด จึงทำให้ล่าสุด LPP ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2025 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์ (อาคารใหม่) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพการบริหารอาคารเชิงพาณิชย์ของ LPP ที่สามารถวัดผลได้จริง ทั้งในมิติการประหยัดพลังงาน การลดต้นทุนระยะยาว และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เช่าองค์กรชั้นนำด้วย
สำหรับเวที ASEAN Energy Awards 2025 มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมองค์กรที่มีนวัตกรรมด้านพลังงานและสนับสนุนแผนความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน (APAEC) โดยครอบคลุม 3 สาขาหลัก คือ พลังงานหมุนเวียน (RE), การอนุรักษ์พลังงาน (EE&C) และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (CCT) โดยความสำเร็จของ LPN ในฐานะพันธมิตร
โครงการ PUNN Smart Workspace โดย บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) และบริษัท นายณ์ เอสเตท (Nye Estate) สร้างความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ ด้วยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในสาขา Energy Efficient Building หรืออาคารอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทอาคารใหม่) ภายใต้รางวัล ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards 2025 ระดับภูมิภาคจากเวที ASEAN Energy Awards 2025 ที่จัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็ว ๆ นี้