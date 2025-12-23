รมว.พลังงาน มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2024 ปลื้ม 54 ผลงานดีเด่นขับเคลื่อนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2024 มี 54 ผลงานดีเด่นด้านพลังงานไทย ตอกย้ำความสำเร็จการประหยัดพลังงานกว่า 11,357 ล้านบาท ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 2.2 ล้านตัน มุ่งหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 และสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 19 รางวัล รักษาแชมป์ผู้นำด้านพลังงานในอาเซียน
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “Thailand Energy Awards 2024” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 กล่าวว่า รางวัล “Thailand Energy Awards” เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านพลังงานให้ได้มาตรฐานสากล ความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในวันนี้ คือพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยนำพาประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี ค.ศ. 2050
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า การประกวด Thailand Energy Awards ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 25 โดยปีค.ศ. 2024 มีผู้ส่งผลงาน เข้าประกวดทั้งสิ้น 109 ผลงาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกจนได้ผลงานที่รับรางวัลจำนวน 54 ผลงาน ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 11,357 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 2.20 ล้านตัน
นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับภูมิภาค ASEAN Energy Awards 2024 และสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 19 รางวัล รักษาตำแหน่งผู้นำด้านพลังงานในอาเซียนได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2024 ทั้ง 54 ผลงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนำ ดังนี้
• ด้านพลังงานทดแทน (10 ผลงาน): มีผลงานเด่นจากองค์กรใหญ่และชุมชน เช่น โครงการ Floating Solar สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์, โรงไฟฟ้าชีวมวลบางสวรรค์ กรีน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), โครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชน บริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกิจการไฟฟ้าเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าบ้านดอยแก้ว (หย่อมบ้านแม่ป๊อกบนและหย่อมบ้านหินฝน) มูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชน
• ด้านอนุรักษ์พลังงาน (28 ผลงาน): กลุ่มโรงงานและอาคารควบคุมที่มีการจัดการพลังงานเป็นเลิศ เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย), การไฟฟ้านครหลวง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงกลุ่มศูนย์การค้าและอาคารเขียว นำโดย กลุ่มเซ็นทรัล (Central), เดอะมอลล์ โคราช และ อาคารสามย่านมิตรทาวน์
• ด้านพลังงานสร้างสรรค์ (8 ผลงาน): นวัตกรรมล้ำสมัย เช่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ การประปานครหลวง
• ด้านบุคลากร (5 ผลงาน ): ทีมงานจัดการพลังงานเข้มแข็ง เช่น บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และ ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
• ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ (3 ผลงาน): ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และรายการวิทยุ Green Wave 106.5 FM