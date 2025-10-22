TPIPP คว้ารางวัล ASEAN Energy Awards 2025 สาขา Biofuel ตอกย้ำผู้นำพลังงานสะอาดของไทย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าประกวด เวที ASEAN Energy Awards 2025 จัดโดยศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านพลังงานหมุนเวียนดีเด่น โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ Biofuel Category
โครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชน (RDF) โครงการระยอง ตั้งอยู่ เลขที่ 100/6 หมู่ 4 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำจัดขยะ ที่บ่อขยะฝังกลบ (Landfill) เพื่อลดประเด็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม สามารถกำจัดขยะได้ 600 ตันต่อวัน มีระบบจัดการน้ำขยะด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโครงการ และมีระบบควบคุมกลิ่นและแมลงโดยการผสม TPI Bio-San กับน้ำ ฉีดพ่นประจำทุกวัน เชื้อเพลิง RDF ที่ผลิตได้ส่งให้โรงไฟฟ้าที่จังหวัดสระบุรี เฉลี่ย 126,762 ตันต่อปี ลดการปล่อย CO2 ได้ถึง 11,148.52 ตันต่อปี
ความสำเร็จเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานสะอาด ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายระดับชาติในการบรรลุ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065