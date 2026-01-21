TECHLEAD เข้าลงทุนใน Nestifly ยกระดับแพลตฟอร์มฟินเทค เปิดทางเลือกใหม่ ลดช่องว่างทางการเงินให้ภาคธุรกิจไทย

บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ TECHLEAD ประกาศเข้าลงทุนและเข้าถือหุ้นในบริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด (Nestifly) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม StockLend by Nestifly แพลตฟอร์มสินเชื่อแบบ Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) รายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สะท้อนทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ TECHLEAD ในการต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกใหม่ให้กับภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน การลงทุนครั้งนี้ TECHLEAD มุ่งนำจุดแข็งด้านทรัพยากร เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และองค์ความรู้ด้านระบบการเงินที่อยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแล เข้ามาช่วยยกระดับ Nestifly ทั้งในมิติของประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม ความเสถียรของระบบ และการขยายขีดความสามารถในการให้บริการ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานในภาคธุรกิจได้กว้างและลึกยิ่งขึ้น
StockLend by Nestifly ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงผู้ขอสินเชื่อและนักลงทุนเข้าด้วยกันโดยตรง ผ่านระบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ซับซ้อนของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบเดิม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถใช้หุ้นในพอร์ตการลงทุนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อ เพิ่มสภาพคล่องโดยไม่จำเป็นต้องขายสินทรัพย์ ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ชัดเจน
นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “TECHLEAD เข้าลงทุนใน Nestifly ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของแพลตฟอร์มที่ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลอย่างถูกต้อง และสามารถพัฒนาไปได้อีกมาก เมื่อผสานกับทรัพยากรและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ TECHLEAD เรามองการลงทุนครั้งนี้ในมุมของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินทางเลือก ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และช่วยลดช่องว่างทางการเงินที่ยังเป็นข้อจำกัดสำคัญของภาคธุรกิจไทย”
TECHLEAD ตั้งเป้าใช้ความเชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มเทคโนโลยี การบริหารระบบธุรกรรม และธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เข้ามาสนับสนุนการพัฒนา Nestifly อย่างเป็นระบบ เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ใช้บริการและนักลงทุนในระยะยาว
การเข้าลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ TECHLEAD ในการพัฒนา Fintech Ecosystem ที่ เชื่อมโยงเทคโนโลยี การเงิน และโซลูชันดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้ภาคธุรกิจไทย โดยมุ่งปลดล็อกโอกาสทางการเงินและขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการทุกขนาด ตั้งแต่ธุรกิจรายย่อยไปจนถึงระดับ SME พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว