PTG เปิดตัว" อาฒยา ฐิติกุล (โปรจีโน่)"เป็น Brand Ambassador

พีทีจี เอ็นเนอยี ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ในการสนับสนุนศักยภาพคนรุ่นใหม่ ด้วยการเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถด้านกีฬากอล์ฟของ นางสาวอาฒยา ฐิติกุล “โปรจีโน่” นักกอล์ฟอาชีพหญิงอันดับ 1 ของโลก ซึ่งความสำเร็จของโปรจีโน่ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ แต่ยังสะท้อนถึงความมีวินัย และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและค่านิยมของ PTG ที่ให้ความสำคัญกับ “การบริการด้วยใจ” เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าในทุกมิติ
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG กล่าวว่า PTG เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬามาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ทาง PTG เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่น และความสามารถ ของโปรจีโน่ Brand Ambassador คนล่าสุด ที่สามารถฝ่าฟันแรงกดดันในการแข่งขันระดับแอลพีจีเอทัวร์ และปัจจุบันเป็นนักกอล์ฟอาชีพหญิงอันดับ 1 ของโลก “เราภูมิใจที่โปรจีโน่แสดงศักยภาพ และความสามารถของคนไทยให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก สะท้อนภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ รวมถึงการสนับสนุนโปรจีโน่ในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำแนวคิดขององค์กรที่ทันสมัย สร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มความสุขให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง”
โดยความสำเร็จของโปรจีโน่ เริ่มต้นจากการเล่นกอล์ฟตั้งแต่วัยเด็ก และเคยก้าวขึ้น เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงมือ 1 ของโลก รวมถึงได้แชมป์รายการ Ladies European Thailand Championship ด้วยวัยเพียง 14 ปี ซึ่งเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่ชนะรายการกอล์ฟอาชีพก่อนเทิร์นโปรในปี 2020 และในปี 2022 โปรจีโน่เข้าร่วมแข่งขันในแอลพีจีเอทัวร์และประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยการคว้าแชมป์ 2 รายการ ได้แก่ JTBC Classic และ Walmart NW Arkansas Championship ส่งผลให้โปรจีโน่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟอาชีพหญิงมือ 1 ของโลกในช่วงปลายปีเดียวกัน พร้อมคว้ารางวัลนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปี 2022 ในแอลพีจีเอทัวร์ ในปี 2025 โปรจีโน่ได้แชมป์ถึง 3 รายการ ได้แก่ Mizuho Americas Open , Buick LPGA Shanghai และ CME Group Tour Championship รวมถึงทำลายประวัติศาสตร์ทำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุดตลอดกาลในฤดูกาลแอลพีจีเอทัวร์ ด้วยคะแนน 68.681
ด้านโปรจีโน่ กล่าวว่า การเชื่อมั่นในตัวเองเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ควบคู่กับการมีวินัยและการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อลงแข่งขันต้องบอกกับตัวเองว่าเราทำได้ และมุ่งมองไปข้างหน้า หากเกิดข้อผิดพลาดต้องรีบแก้ไข เพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่มีความไม่แน่นอน ทั้งสภาพอากาศ ลม และสภาพจิตใจ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ เพราะพลังใจจะช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรค และเป็นแรงผลักดันให้ทำผลงานได้ดีที่สุด จนนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ขอมอบกำลังใจให้โปรจีโน่ พร้อมจุดประกายการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคน ด้วยพลังใจ และความมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จที่ไม่ไกลเกินเอื้อม PTG มุ่งพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสนับสนุนบุคคลต้นแบบ เพื่อเติบโตไปพร้อมกับทุกคนอย่างยั่งยืน