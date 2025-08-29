“อชิรญาณ์” จบ 16 อันเดอร์ คว้าแชมป์ไทยแอลพีจีเอฯ ที่นครนายก

อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ นักกอล์ฟสาวทีมชาติไทยจากจังหวัดเลย หวดรอบสุดท้ายได้อีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 จบด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 200 คว้าแชมป์ สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ บางกอก เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2025 ที่สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ระยะ 6,284 หลา พาร์ 72 จ.นครนายก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดศึก สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ บางกอก เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2025 ชิงเงินรางวัลรงม 1.5 ล้านบาท แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ นักกอล์ฟสมัครเล่น ซึ่งออกสตาร์ทในฐานะผู้นำจากรอบสอง หวดได้อีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 จากการ 3 เบอร์ดี้ ไม่เสียแม้โบกี้เดียว คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 200 โดยมี โปรน้ำผึ้ง-นันทิกานต์ รักษาชัฎ จบสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204 รั้งรองแชมป์และเป็นนักกอล์ฟอาชีพสกอร์ดีที่สุด คว้าเงินรางวัลชนะเลิศไป 200,000 บาท
อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ นักกอล์ฟสมัครเล่นวัย 16 ปี เผยหลังคว้าแชมป์แรกในการเล่นไทยแอลพีจีเอทัวร์มาสองปีว่า “เกมวันนี้หนูก็เล่นไปเรื่อยๆ ตามที่ตัวเองทำได้ วันนี้ได้แค่ 3 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ รวมลบสามก็ถือว่าพอใจมากๆ ได้แชมป์แรกในการเล่นไทยแอลพีจีเอมาสองปี หนูรอมาตั้งแต่อายุ 14 เป็นพระรองมาโดยตลอด ถือว่าปลดล็อคตัวเองมากๆเลย “
ขณะที่ ปริ๊นเซส ซูเพอรัล จากฟิลิปปินส์ และลียาน่า ดูรีซิค จากมาเลเซีย จบอันดับ 3 ร่วมกันที่สกอร์รวมคนละ 11 อันเดอร์พาร์ 205 รับเงินรางวัลไปคนละ 94,850 บาท ส่วนอันดับ 5 ร่วมเป็นของ นวพร สุนทรียภาส และกรกมล ศุขอารีย์ ที่ทำสกอร์รวมเท่ากัน 10 อันเดอร์พาร์ 206 รับเงินรางวัลไปคนละ 61,600 บาท