“วินนี่” ประเดิมแชมป์สิงห์ ไลฟ์ฯ อุ่นเครื่องไทยแอลพีจีเอที่นครนายก

วินนี่ อึง โปรสาวจากมาเลเซีย หวดฝ่าฝนเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 คว้าแชมป์ “สิงห์ ไลฟ์ คัลเลอร์ ทัวร์@วอเตอร์มิลล์” สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ระยะ 6,284 หลา พาร์ 72 จ.นครนายก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะ แอนนิต้า แซ่จึง ไปเพียงสโตรคเดียว
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน “สิงห์ ไลฟ์ คัลเลอร์ ทัวร์@วอเตอร์มิลล์” ชิงเงินรางวัลรวม 1 แสนบาท
อุ่นเครื่องก่อนเปิดฉากการแข่งขันรายการ สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ บางกอก เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2025 มีนักกอล์ฟอาชีพและสมัครเล่นร่วมแข่งขัน 127 คน ผลปรากฏว่า วินนี่ อึง โปรสาววัย 24 ปีจากมาเลเซีย หวดเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 6 เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียว คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
วินนี่ อึง ซึ่งลงแข่งที่สนามนี้เป็นครั้งแรก เผยว่า “ไม่เคยเล่นที่สนามนี้มาก่อน และเพิ่งกลับจากจีนเมื่อวาน ก็บอกกับตัวเองว่าไม่ต้องคาดหวังอะไร ดีใจที่ได้มาเล่นรายการ ซึ่งเป็นแมทช์ที่สองของปีนี้ที่ได้ร่วมแข่งกับไทยแอลพีจีเอฯ วันนี้เล่นค่อนข้างคงเส้นคงวา พัตต์ค่อนข้างดี สำหรับทัวร์หลักก็ไม่ได้คาดหวังอะไร เล่นให้สนุก ทำให้ดีที่สุดพอ”
ขณะที่อันดับสองเป็นของ แอนนี่-แอนนิต้า แซ่จึง บัณฑิตจากยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ นิวเม็กซิโก วัย 22 ปี ที่ตีเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 โดยมี เอญ่า-พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ วัย 15 ปีจากเทรล อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นคะแนนดีที่สุด เข้ามาเป็นอันดับสามด้วยสกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 69 อันดับสี่ร่วมเป็นของ ณัฐริกา เสนสาย, วันชนา โพธิ์เรืองรอง และโปรคริษ-คริษฐาวรรณ รุ่งเรือง ที่สกอร์คนละ 2 อันเดอร์พาร์ 70
สำหรับรอบทัวร์นาเม้นท์รายการ “สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ บางกอก เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท จะแข่งขันระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคมนี้ ที่สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก