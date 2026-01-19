TEBPอวดกำไร 9 เดือนปี68 โต 40%

"ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ " โชว์ฟอร์มแกร่ง! กวาดกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกปี 2568 แตะ 63.10 ล้านบาท เติบโต 39.74% ขณะที่รายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น 43.04% จากธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพและรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ ฟากซีอีโอ “ก้องกิต โกกนุทาภรณ์” ระบุแนวโน้มผลงานทั้งปีโดดเด่น จากศักยภาพการให้บริการแบบครบวงจร ตอกย้ำโมเดลธุรกิจพลังงานสะอาด อยู่ในเมกะเทรนด์ พร้อมระดมทุน-เข้า mai ภายในปี 2569 รองรับแผนการเติบโตก้าวกระโดด
นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TEBP เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) TEBP มีกำไรสุทธิ 9 เดือนแรก 63.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 39.74% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 45.16 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 247.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 43.04% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 173.19 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการทำกำไรในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ และธุรกิจรับบริหารจัดการกากอินทรีย์
สำหรับรายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพปรับเพิ่มขึ้นจากทั้งในส่วนของราคาและปริมาณการขายจากกลุ่มลูกค้าภายนอกเป็นหลัก ส่วนรายได้ธุรกิจรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากอัตราค่าบริการเฉลี่ยและปริมาณการให้บริการที่สูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้กำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ขณะที่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2565-2567) มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 188.41 ล้านบาท 221.28 ล้านบาท และ 251.01 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 24.76 ล้านบาท 76.90 ล้านบาท และ 68.35 ล้านบาท ตามลำดับ
ธุรกิจของ TEBP สามารถแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ 1.ธุรกิจรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ (Organic Waste Management Service) 2.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ (Biogas) 3.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และในอนาคต TEBP มีแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากก๊าซชีวภาพ รวมถึงการขยายการให้บริการในรูปแบบ “Bio Energy as a Service” ให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดที่สามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือก ที่สำคัญ โมเดลธุรกิจของ TEBP ยังสามารถตอบโจทย์ด้านการลดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศจากทั้งองค์กรและลูกค้า
นายก้องกิต กล่าวอีกว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตทั้งในส่วนของการรับบริหารจัดการกากอินทรีย์และการผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการเฟสใหม่ เพื่อรองรับความต้องการจากลูกค้าที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกัน TEBP มีแผนเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปี 2569 รองรับแผนขยายธุรกิจ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมรับเมกะเทรนด์พลังงานสะอาดในอนาคต