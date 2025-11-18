TEBP พร้อมระดมทุนเข้า mai ขาย IPO 90 ล้านหุ้น

"ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ " เดินหน้าขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 90 ล้านหุ้น คิดเป็น 30% เตรียมเข้าเทรดตลาด mai ต้นปี 69 ระดมทุนเพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพธุรกิจและประสิทธิภาพกระบวนการผลิตทั้งธุรกิจ Biogas และ OWM ต่อยอดธุรกิจโชว์จุดเด่นผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาดครบวงจร
นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEBP เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) 90 ล้านหุ้น
โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75 ล้านหุ้น และหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม TEGH จำนวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นภายหลังการ IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในต้นปี 2569
“สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำเงินที่ได้ไปใช้ลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) และการบริหารจัดการกากอินทรีย์ (Organic Waste Management หรือ OWM) และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือการต่อยอดการให้บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบันของ TEBP และเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน”นายก้องกิตกล่าว
นอกจากจะเป็นการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้ว ยังมีเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยในการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก ที่สำคัญโมเดลธุรกิจของ TEBP ยังสามารถตอบโจทย์ด้านการลดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งจากองค์กรและลูกค้า การระดมทุนครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้ TEBP เข้าสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตพลังงานทดแทนและรับบริหารจัดการกากอินทรีย์อย่างครบวงจรของประเทศไทย
ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2565-2567) บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 188.41 ล้านบาท, 221.28 ล้านบาท และ 251.01 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 24.76 ล้านบาท 76.90 ล้านบาท และ 68.35 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนงวดบัญชี 6 เดือนปี 2568 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 166.03 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 44.37 ล้านบาท
นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 2 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ของ TEBP กล่าวว่า ด้วยโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งและเป็นผู้ให้บริการรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ครบวงจร ภายใต้ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มายาวนาน รวมไปถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และแผนการระดมทุนที่มีความชัดเจน จะสร้างโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับ TEBP
รวมถึงยังมีกลุ่ม บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ และน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ในภาคตะวันออก และผู้นำด้านการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิต และให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่พร้อมสนับสนุนและสร้างโอกาสการเติบโต TEBP จึงมีข้อได้เปรียบจากการใช้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้มั่นใจว่า TEBP จะได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุน