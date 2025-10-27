MMM เคาะขาย PO หุ้นละ 5.5 บาทเปิดจอง 28-30 ต.ค.ย้ายจาก LiVEx เข้าเทรด mai พ.ย.68

บมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล [MMM] กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (PO) จำนวนไม่เกิน 64,200,000 หุ้น หรือคิดเป็น 21.40% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ที่ราคาหุ้นละ 5.50 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.68 และเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ภายในเดือน พ.ย.นี้ ภายใต้ชื่อย่อ MMM
ล่าสุดบริษัทฯ แต่งตั้ง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น PO พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อีก 2 แห่ง ประกอบด้วย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) และ บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ MMM คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price To Earnings Ratio: P/E) ที่ 13.41 เท่า สอดคล้องกับสภาวะของตลาดหุ้นในปัจจุบัน และปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง และผลการดำเนินงานในปี 68
"การกำหนดราคาไอพีโอ ที่ 5.5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาหุ้นต่ออัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น ย้อนหลัง 12 เดือน (Price to earnings ratio: P/E) ประมาณ 13.41 เท่า ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน ที่มีกำไรสุทธิในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี (CAGR) และมีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย มากว่า 20% ทำให้คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี"
ด้านนางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมถึงความน่าสนใจหุ้น MMM ว่า ด้วยศักยภาพการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร รวมถึงโมเดลธุรกิจ การเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม โดยเน้นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และยังมีการใช้กลยุทธ์การขายผ่านเครือข่ายนายหน้าอิสระ เป็นจุดแข็ง ที่ช่วยขยายการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเชื่อว่า MMM จะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยเฉพาะในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการผู้ช่วยด้านการขายและการตลาดอย่างมืออาชีพ
"หุ้น MMM จะเป็นอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่ ที่จะได้การตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และด้วยภายใต้ โมเดลธุรกิจที่โดดเด่น ด้วยการวางตำแหน่งเป็น "มินิมาร์ทอสังหาฯ" โดยมุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยง ผ่านการบริหารโครงการที่หลากหลายทั้งในด้านประเภทและทำเลที่ตั้ง ส่งผลให้ MMM มีความสัมพันธ์อันดี กับเครือข่ายเอเจนต์อิสระ สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลเชิงบวกต่อการสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคต"
ขณะที่ นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MMM เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนนำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ 287.10 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพการเติบโตธุรกิจ เพื่อขยายขีดความสามารถการแข่งขันให้กับบริษัทฯ โดยจะนำไปขยายdรวางเป็นเงินประกันสัญญาในธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษางานขายโครงการ (Bu1) และสัญญาการให้บริการบริหารงานขายโครงการ (Bu2) รวมทั้งสัญญาการให้บริการบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid) อีกทั้งยังใช้เพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Bu3) และส่วนที่เหลือเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับรองรับแผนการขยายธุรกิจและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารการขายในอนาคต
ล่าสุดบริษัทได้จัด Retail Investor Roadshow นำเสนอข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้น PO ชูความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และมีเครือข่าย Agent อิสระขนาดใหญ่ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมทั้งยังสามารถขยายพอร์ตโครงการได้หลากหลาย ควบคุมต้นทุน กระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ผ่านการให้บริการ ทั้ง 3 รูปแบบ อาทิ 1. ที่ปรึกษางานขายโครงการ (Bu1) โดยเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ให้กับเจ้าของโครงการ 2. การบริหารงานขายโครงการ (Bu2) เป็นตัวแทนขายและรับประกันการขายแต่เพียงผู้เดียว และให้บริการบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid) และ 3. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Bu3)
และเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มนางสาวณิชา และนายสุริยา ที่ถือหุ้นรวมกัน จำนวนหุ้น 219,997,900 หุ้น หรือคิดเป็น 73.33% ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน นอกจากติด Silent Period ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดห้ามขายหุ้นแล้ว สำหรับหุ้นส่วนที่เหลือทางกลุ่มก็จะไม่ขายหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary IPO Lock Up) ทั้งหมด 100% เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด mai ด้วยเช่นเดียวกัน
"การย้ายมาซื้อขายในตลาด mai นับเป็นก้าวสำคัญของ MMM และยังเป็นบริษัทแรกที่จะย้ายจากตลาด LiVEx ตอกย้ำความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ สู่การต่อยอดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต สอดคล้องกับกลยุทธ์ การขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิดการเป็น "เพื่อนคู่คิด นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์"
ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 68 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 339.41 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 63.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 18.58% เป็นการทำกำไรสุทธิได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากช่วงปี 65-67 ที่บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 168.08 ล้านบาท 255.66 ล้านบาท และ 357.88 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิ 35.09 ล้านบาท 47.74 ล้านบาท และ 80.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 20.62% 18.49% และ 22.39% ส่งผลให้ MMM สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นกลุ่ม LiVEx ได้ถึง 6 ไตรมาสติดต่อกันนับตั้งเต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx เมื่อเดือน ธ.ค.66 จนถึงงวดปัจจุบัน ภายใต้นโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ