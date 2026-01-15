หลักทรัพย์บัวหลวง ชวนใช้ “Turbo Bull Note”ป้องความเสี่ยง

หลักทรัพย์บัวหลวง มองตลาดหุ้นไทยปี 2569 มีโอกาสทยอยฟื้นตัว จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่อาจกลับมาช่วงปลายไตรมาส 2-3 หากการจัดตั้งรัฐบาลชัดเจน และรับแรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาคเอกชน แนะนักลงทุนเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากหุ้นขนาดใหญ่ในดัชนี SET50 ที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์ “หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Turbo Bull Note” ผสานจุดเด่นของ “การเร่งผลตอบแทนแบบไม่จำกัด” ควบคู่ “การมีกันชนจำกัดผลขาดทุน” เหมาะสำหรับผู้ที่มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้ในปี 2568 ตลาดหุ้นไทยจะให้ผลตอบแทนติดลบ 10.04% จากการฟื้นตัวของกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ช้ากว่าคาด รวมถึงการไหลออกของเงินทุนต่างชาติจากความไม่ชัดเจนด้านนโยบายและการลงทุนภาครัฐ แต่ในปี 2569 ตลาดหุ้นไทย
มีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่คาดจะกลับมาในช่วงปลายไตรมาส 2-3 หากการจัดตั้งรัฐบาลผ่านไปด้วยดี, นโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลาย, การลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
ในช่วงที่ราคาหุ้นมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง นักลงทุนสามารถเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากหุ้นที่คาดว่าจะปรับตัวขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์ “หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Turbo Bull Note” (TBN) ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในดัชนี SET50 และต้องการสร้างผลตอบแทนหากมองว่าตลาดเป็นขาขึ้น แต่ยังมีกันชนช่วยจำกัด
ความเสี่ยงหากตลาดเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามคาด
ทั้งนี้ Turbo Bull Note เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ผสมผสานจุดเด่นของเครื่องมือการลงทุน 2 ด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่
1. “การเร่งผลตอบแทน” หากคาดการณ์ว่าในช่วง 1-3 เดือน หุ้นขนาดใหญ่ในดัชนี SET50 มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น Turbo Bull Note จะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน ตามอัตราการมีส่วนร่วม หรือ Participation Rate (PR) ที่อยู่ในช่วง 120-200% โดยผลตอบแทนจะคำนวณจากหุ้นอ้างอิงที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดในตระกร้าหุ้น 2 ตัว หรือ Least Performing Security (LPS) ยกตัวอย่าง ถ้าหากหุ้นที่เป็น LPS ปรับตัวขึ้น10% นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจาก Turbo Bull Note ประมาณ 12-20% ตามค่า PR ที่กำหนด (10% x 120% ถึง 10% x 200%) สะท้อนจุดเด่นของ Turbo Bull Note ในการช่วย “เร่งผลตอบแทน” ในตลาดขาขึ้นได้
2. “การมีกันชนป้องกันเงินต้น” Turbo Bull Note มีการคุ้มครองเงินต้นบางส่วนในระดับ 85-95% หากราคาหุ้น LPS ปรับตัวลงสวนทางกับคาดการณ์นักลงทุนอาจขาดทุนในลักษณะเดียวกับการถือหุ้น LPS โดยตรง แต่การขาดทุนจะถูกจำกัดไว้ เช่น หากเลือกคุ้มครองเงินต้น 90% จะขาดทุนสูงสุดไม่เกิน 10% หรือหากเลือกคุ้มครองเงินต้น 95% จะขาดทุนสูงสุดไม่เกิน 5% ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงเต็มจำนวนแม้ในกรณีลงทุนแล้วคาดการณ์ผิดทางก็ตาม
ยกตัวอย่าง การลงทุนในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา แม้ตลาดหุ้นในภาพรวมไม่ไปไหน แต่หุ้นอ้างอิงกลุ่มธนาคารที่ออกแบบการลงทุนบนตั๋ว Turbo Bull Note อ้างอิงหุ้น SCB&TTB อายุ 1 เดือน ระดับการคุ้มครองเงินต้นที่ 90% ซึ่งได้ค่า PR ที่ 200% โดยผลตอบแทนที่ได้จะคำนวณจากราคาปิดเมื่อครบ 1 เดือน กรณีที่หุ้น SCB ปรับตัวขึ้น 8.78% และ TTB ปรับตัวขึ้น 7.77%
ในกรณีนี้จะใช้ผลตอบแทนของ TTB ซึ่งถือเป็นหุ้น LPS มาคำนวณผลตอบแทน
โดยจะสร้างผลตอบแทนได้เท่ากับ 7.77% x 200% (ค่า PR) ซึ่งจะเท่ากับ 15.54% ในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ซึ่ง Turbo Bull Note จะมีการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย เหมือนกับ Structured Notes อื่น ๆ ที่ 15% ของผลตอบแทน ทำให้ผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจะเท่ากับ13.21% (15.54% x 85%) โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงทุน Turbo Bull Note จากตัวอย่างจะเห็นว่า ผลตอบแทนของ Turbo Bull Note จะขึ้นอยู่กับหุ้นที่เป็น LPS หากหุ้นทั้ง 2 ตัวในตะกร้าเคลื่อนไหวไม่ไปในทิศทางเดียวกัน อาจทำให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาด ฉะนั้นนักลงทุนควรเลือกจับคู่หุ้นที่แนวโน้มราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นพร้อมกันและมีความสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อสร้างผลตอบแทนบน Turbo Bull Note ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง ที่สนใจลงทุนใน Turbo Bull Note เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในช่วงตลาดขาขึ้น พร้อมบริหารความเสี่ยง สามารถลงทุนได้ด้วยมูลค่าขั้นต่ำสัญญาละ 500,000 บาท สามารถเลือกหุ้นอ้างอิง, ระยะเวลาลงทุน และระดับคุ้มคร้องเงินต้นได้ด้วยตนเอง โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดทำขึ้นสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.