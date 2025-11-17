หลักทรัพย์บัวหลวง ชี้ ศก.โลกฟื้น แนะลงทุนอัตโนมัติกับ “การจัดพอร์ตกองทุนโลก”

หลักทรัพย์บัวหลวง คาดเศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว แนะลงทุนอัตโนมัติกับการจัดพอร์ตกองทุนโลกแบบ Core and Theme Portfolio ด้วยกลยุทธ์ “Top Country and Thematic” (TCT) ที่ผสมผสานการลงทุนระหว่าง “กองทุนแกนหลัก” เพื่อสร้างความมั่นคงและการเติบโตระยะยาว กับ “กองทุนธีมเด่น” ที่เสริมโอกาสลงทุนในเทรนด์เฉพาะด้านที่กำลังมาแรง รองรับจังหวะฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ชูจุดเด่นด้านการกระจายการลงทุนใน “กองทุนหุ้นรายประเทศ” และ “กองทุนหุ้นธีมชั้นนำทั่วโลก” พร้อมระบบปรับพอร์ตอัตโนมัติให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2569 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ (Early Recovery Phase) หลังจากที่ต้องเผชิญแรงกดดันจากนโยบายดอกเบี้ยระดับสูงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เราเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นของภาคการผลิตและแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งอาจเป็นแรงหนุนสำคัญต่อตลาดหุ้นหลักทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ จีน และเวียดนาม ที่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยีใน AI Value Chain ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยก็อยู่ในทิศทางฟื้นตัวจากแรงสนับสนุนของภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะต่อไป
จากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าว หลักทรัพย์บัวหลวงแนะนำนักลงทุนให้ลงทุนอัตโนมัติกับการจัดพอร์ตกองทุนโลก
แบบ Core and Theme Portfolio ด้วยกลยุทธ์ “Top Country and Thematic” (TCT) ซึ่งเป็นการจัดพอร์ตแบบ
ผสมผสานระหว่าง “กองทุนแกนหลัก” เพื่อสร้างฐานการเติบโตในระยะยาว และ “กองทุนธีมเด่น” ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อเสริมโอกาสสร้างผลตอบแทนในเทรนด์เฉพาะด้านที่กำลังมาแรง โดยกลยุทธ์ TCT ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจาย
การลงทุนใน “กองทุนหุ้นรายประเทศ” และ “กองทุนหุ้นธีมชั้นนำทั่วโลก” ได้อย่างครบถ้วน อาทิ หุ้นเทคโนโลยีจีน
และหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ทั้งนี้ ระบบจะปรับพอร์ตอัตโนมัติให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง ภายใต้การบริหารจัดการของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมืออาชีพ
“กลยุทธ์ TCT จะช่วยให้นักลงทุนได้รับทั้งความมั่นคงและโอกาสเติบโตในเวลาเดียวกัน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตในระดับโลก โดยไม่ต้องติดตามหรือปรับพอร์ตด้วยตัวเอง ซึ่งระบบจะคัดเลือกกองทุนรวมคุณภาพดี
ที่เป็นตัวแทนหุ้นชั้นนำทั่วโลก พร้อมจัดสัดส่วนการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากรอบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเริ่มต้นขึ้น” นายชัยพร กล่าว
สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่สนใจลงทุนอัตโนมัติกับการจัดพอร์ตกองทุนโลกแบบ Core and Theme Portfolio ด้วยกลยุทธ์ TCT สามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 500,000 บาท โดยสามารถสอบถามได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน Wealth Connex และเว็บไซต์ https://www.bualuang.co.th เลือกเมนู Auto Investing และเลือกจัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bualuang.co.th/article/topcountryandthematic
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบบริการลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investing)