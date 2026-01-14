หุ้นปิดบวก 9.62 จุดตามภูมิภาคคาดหวังดอกเบี้ยสหรัฐยังลงต่อ แรงซื้อกลุ่มพลังงาน-ปิโตรฯหนุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,244.92 จุด เพิ่มขึ้น 9.62 จุด (+0.78%) มูลค่าซื้อขายราว 22,731 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,247.23 จุด และต่ำสุด 1,235.86 จุด
นายกรภัทร วรเชษฐ์ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.กรุงศรี กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้น จากตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด เป็นบวกกับตลาดหุ้นเอเชีย สะท้อนวงจรดอกเบี้ยสหรัฐฯ ยังเป็นขาลง แม้ว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)รอบแรกของปีดอกเบี้ยทรงตัว แต่แนวโน้มระยะกลางและระยะยาวคงเป็นขาลง
ส่วนปัจจัยในประเทศได้รับแรงซื้อกลุ่มพลังงาน และปิโตรเคมีที่ราคาน้ำมัน ค่าการกลั่น และสเปรดปิโตรเคมีเฟื้นตัว และแรงซื้อกลับกลุ่มโรงพยาบาล หลังก่อนหน้ามีแรงขายออกมาจากโครงสร้างตลาดเปราะบางจากที่บริษัทประกันเปลี่ยนจากระบบเหมาจ่ายเป็นระบบ Co-payment แต่ในระยะยาวกลุ่มโรงพยาบาลยังเติบโต
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย คาดตลาดหุ้นไทยน่าจะเคลื่อนไหวในแดนบวกต่อเนื่องจากช่วงเช้า พร้อมให้แนวต้าน 1,255-1,260 จุด แนวรับ 1,235 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,982.41 ล้านบาท ปิดที่ 139.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,796.71 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,716.42 ล้านบาท ปิดที่ 32.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
ADVNAC มูลค่าการซื้อขาย 1,274.28 ล้านบาท ปิดที่ 336.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,266.35 ล้านบาท ปิดที่ 162.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท