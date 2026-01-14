SINOถือหุ้นใหญ่" World Link"ขยาย Freight Forwarder ในสหรัฐฯ

“ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น” เดิมเกมรุกขยายธุรกิจ Freight Forwarder ในสหรัฐฯ เข้าถือหุ้นใหญ่ 80% ใน “World Link” ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพบริการลูกค้าและรองรับการขนส่งสินค้าจากไทย มาเลเซีย เวียดนาม และภูมิภาคเอเชียไปยังสหรัฐฯ โดยปัจจุบัน World Link เป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าให้กับคู่ค้าจากกว่า 17 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรุกเพิ่มทุนใน SNC เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจ Air Freight ผ่านบริษัทย่อย
นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้เพื่อเสริมศักยภาพและมุ่งสู่ผู้นำบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครบวงจร ล่าสุด คณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท เอสเอ็นซี คาร์โก้ เซอร์วิสเซส จำกัด (SNC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SINO ได้อนุมัติให้ SNC เข้าซื้อหุ้น 80% ใน WLT logistics Inc. dba World Link transport group (World Link) ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่าลงทุนทั้งสิ้น 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,496,000 บาท) ปัจจุบันได้ชำระเงินและรับโอนหุ้นแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
World Link ดำเนินธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในสหรัฐฯ มากว่า 10 ปี มีสำนักงานอยู่ในเมืองฮาร์เบอร์ซิตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรือหลัก ได้แก่ ท่าเรือลอสแอนเจลิสและท่าเรือลองบีช เน้นบริการขนส่งสินค้าระหว่างสหรัฐฯ ประเทศในแถบลาตินอเมริกา และแคริบเบียน โดยมีบริการหลากหลาย อาทิ ตัวแทนออกของและพิธีการศุลกากร (Customs Brokerage Services), คลังสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากศุลกากรให้เก็บสินค้าโดยไม่ต้องชำระภาษีจนกว่าจะนำสินค้าออกจากคลัง (Customs Bonded Warehouse), สถานีบรรจุและแยกสินค้าคอนเทนเนอร์ (Container Freight Station), การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight), การขนส่งสินค้าทางทะเล (Ocean Freight), การขนส่งสินค้าทางบก (Land Freight), การประกันภัยสินค้าขนส่ง (Cargo Insurance) ฯลฯ
การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ของ SINO ที่ต้องการขยายธุรกิจตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ที่มีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นฐานรายได้หลักของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการแก่ลูกค้าและรองรับการขนส่งสินค้าจากประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย และในภูมิภาคเอเชียไปยังสหรัฐฯ รวมถึงวางแผนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและเปิดสำนักงานสาขาในอินโดนีเซียภายในปีนี้ โดย SINO มีแผนเพิ่มปริมาณขนส่งสินค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าวไปยังสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการ SINO ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ SNC จาก 36 ล้านบาท เป็น 56 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจของบริษัท เอ.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด (ASL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) โดย ASL วางแผนขยายธุรกิจในปี 2569 โดยจะเพิ่มทีมงานฝ่ายขายเพื่อขยายฐานลูกค้าและโรดโชว์ให้ข้อมูลกับสายการบินต่างๆ เพื่อเพิ่มสายการบินที่เป็นตัวแทนขายระวางสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ Air Freight และผลักดันรายได้เติบโตตามเป้าหมาย