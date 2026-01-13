ยูเครนสั่งแบน Polymarket แพลตฟอร์มทำนายผล ชี้เป็นเว็บพนันเดิมพันผลสงคราม

รัฐบาลยูเครนเปิดปฏิบัติการหักดิบแพลตฟอร์มทำนายผลชื่อก้องโลก ‘Polymarket’ อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการสื่อสารแห่งชาติ (NCEC) มีมติสั่งบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ทันทีหลังตีความกิจกรรมทำนายผลเข้าข่าย ‘การพนันที่ไม่มีใบอนุญาต’ ตามกฎหมายในประเทศ ซ้ำเติมด้วยข้อครหาเรื่องจริยธรรมจากการเปิดให้วางเดิมพันผลลัพธ์ของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ยูเครนกลายเป็นประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมบัญชีดำแบนแพลตฟอร์มนี้ ตามหลังมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ และไทย
มรสุมลูกใหญ่ยังคงพัดถล่ม Polymarket แพลตฟอร์มตลาดทำนายผล (Prediction Market) มูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง เมื่อทางการยูเครนตัดสินใจงัดมาตรการขั้นเด็ดขาด ประกาศขึ้นบัญชีดำและปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวแบบถาวร โดยอ้างอิงมติจาก คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการกำกับดูแลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (NCEC) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2025 ภายใต้มติเลขที่ 695
ปิดตายประตูเดิมพันความมั่งคั่งบนคราบน้ำตา
คำสั่งดังกล่าวระบุชัดเจนให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) ในยูเครน ต้องทำการจำกัดการเข้าถึงโดเมน polymarket.com โดยทันที เนื่องจากการให้บริการของแพลตฟอร์มถูกตีความว่าเป็น “การจัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต” (Unlicensed Gambling) ซึ่งผิดกฎหมายยูเครนอย่างร้ายแรง
แต่นอกเหนือจากประเด็นข้อกฎหมายแล้ว ปัจจัยที่จุดชนวนความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับรัฐบาลเคียฟ คือการที่ Polymarket เปิดให้มีการสร้างตลาดทำนายผลที่เกี่ยวข้องกับ “ภูมิรัฐศาสตร์และสงคราม” โดยเฉพาะหัวข้อการเดิมพันที่ผูกโยงกับการรุกรานของรัสเซีย ซึ่งทางการมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ควรนำมาเป็นเครื่องมือเก็งกำไรบนความสูญเสียของประชาชน
โดมิโนเอฟเฟกต์ 33 ชาติรุมสกรัม
การเคลื่อนไหวของยูเครนครั้งนี้ ไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยว แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสต่อต้านระดับโลก (Global Regulatory Backlash) ที่มองว่าเส้นแบ่งระหว่าง “ตลาดทำนายผล” กับ “การพนันออนไลน์” นั้นเลือนรางจนแทบแยกไม่ออก
ปัจจุบัน Polymarket ถูกจำกัดการใช้งานหรือแบนถาวรในกว่า 33 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและประเทศที่มีกฎหมายเข้มงวด ได้แก่
ทวีปยุโรป : ได้แก่ ฝรั่งเศส, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร, อิตาลี, เบลเยียม, โปแลนด์
ทวีปเอเชีย : สิงคโปร์, ไต้หวัน, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ และ ไทย
ภูมิภาคอื่นๆ : ได้แก่ออสเตรเลีย, อิรัก
สำหรับกรณีของประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า Polymarket ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “Restricted” หรือถูกจำกัดการเข้าถึงเช่นเดียวกัน เนื่องจากขัดต่อ พ.ร.บ.การพนัน ที่ยังไม่เปิดรับนวัตกรรมการเงินรูปแบบนี้
สหรัฐฯ ขยับ จ่อแบน ‘วงใน’ หากินกับข้อมูลลับ
แม้จะเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ก่อตั้งโดย Shane Coplan แต่ Polymarket ก็ไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายในบ้านเกิด ล่าสุดฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ นำโดย ส.ส. Ritchie Torres กำลังเตรียมเสนอกฎหมาย “Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026”
กฎหมายฉบับนี้มุ่งเป้าไปที่การสกัดกั้น “การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน” (Insider Trading) โดยจะสั่งห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ, สมาชิกรัฐสภา และพนักงานฝ่ายบริหาร เข้าไปวางเดิมพันในหัวข้อที่เกี่ยวกับนโยบายรัฐหรือผลลัพธ์ทางการเมืองที่ตนเองล่วงรู้ข้อมูลลึกกว่าประชาชนทั่วไป กรณีตัวอย่างที่ถูกหยิบยกมาโจมตีคือการทำกำไรมหาศาลจากการเดิมพันข่าวการจับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลา ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีคนวงในรู้เห็น
อนาคตของ Polymarket แม้จะมีมูลค่าบริษัทสูงเสียดฟ้าจากการระดมทุนรอบล่าสุด แต่กำลังเผชิญกับ “ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ” (Regulatory Risk) ที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษ การถูกตีตราว่าเป็น "เว็บพนัน" แทนที่จะเป็น "นวัตกรรมการพยากรณ์" อาจเป็นจุดตายที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้ไม่สามารถขยายฐานผู้ใช้งานในวงกว้าง (Mass Adoption) ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้