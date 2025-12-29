รัสเซียเผย 'ทรัมป์-ปูติน' ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ 'หยุดยิงชั่วคราว' มอสโกจี้เคียฟตัดสินใจจะยอมถอนทหารออกจาก 'ดอนบาส' หรือไม่

ทำเนียบเครมลินแถลงในวันอาทิตย์ (28 ธ.ค.) ว่า ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ "ไม่สนับสนุน" ความพยายามของยุโรปและยูเครนที่จะขอให้มีการหยุดยิงชั่วคราวก่อนการเจรจา และมอสโกมองว่าเคียฟจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับภูมิภาคดอนบาส
ยูริ อูชาคอฟ ที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า การสนทนาระหว่าง ปูติน และ ทรัมป์ กินเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที และเกิดขึ้นตามคำขอของ ทรัมป์ ก่อนการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐฯ กับประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนในไมอามี
"สิ่งสำคัญคือประธานาธิบดีรัสเซียและสหรัฐฯ มีมุมมองที่คล้ายคลึงกันว่า ตัวเลือกการหยุดยิงชั่วคราวที่เสนอโดยยูเครนและยุโรป ภายใต้ข้ออ้างของการเตรียมการสำหรับลงประชามติหรือภายใต้ข้ออ้างอื่น ๆ จะทำให้ความขัดแย้งยิ่งยืดเยื้อ และเสี่ยงต่อการปะทะกันอีกครั้ง" อูชาคอฟ กล่าว
อูชาคอฟ ระบุด้วยว่า เพื่อให้การปะทะกันยุติลง เคียฟจำเป็นต้องตัดสินใจอย่าง "กล้าหาญ" และสอดคล้องกับสิ่งที่รัสเซียและสหรัฐฯ ได้หารือกันเกี่ยวกับดอนบาส
"เมื่อพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันในแนวรบแล้ว เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่รัฐบาลยูเครนจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับดอนบาส" เขากล่าว
รัสเซียซึ่งควบคุมพื้นที่ดอนบาสอยู่ราวๆ 90% ต้องการให้ยูเครนถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่อีก 10% ที่กองกำลังเคียฟยังคงควบคุมอยู่ ขณะที่โดยรวมแล้วรัสเซียควบคุมดินแดนยูเครนอยู่ประมาณ 1 ใน 5
ทรัมป์ ให้คำมั่นสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะยุติความขัดแย้งที่ร้ายแรงที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และได้ส่ง สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของเขา รวมถึง จาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยคนโปรด ไปเจรจากับทั้งรัสเซีย ยูเครน และมหาอำนาจยุโรป
ยูเครนและพันธมิตรยุโรปกังวลว่า ทรัมป์ อาจขายยูเครน และปล่อยให้มหาอำนาจยุโรปต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูยูเครนที่ถูกทำลายล้าง หลังจากกองกำลังรัสเซียสามารถยึดครองยูเครนได้เฉลี่ย 12-17 ตารางกิโลเมตรต่อวันในปี 2025
"ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ รับฟังการประเมินของรัสเซียเกี่ยวกับโอกาสที่แท้จริงในการบรรลุข้อตกลงอย่างตั้งใจ" อูชาคอฟ กล่าว
"ทรัมป์ ยืนกรานอย่างต่อเนื่องว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยุติสงครามโดยเร็วที่สุด และพูดถึงโอกาสอันน่าประทับใจสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และยูเครนที่กำลังเปิดกว้างขึ้น" อูชาคอฟ กล่าว
ที่มา: รอยเตอร์