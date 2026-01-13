บัตรเครดิต KBank PLUSTINUM* ต่อยอดความสำเร็จ เดินหน้าแคมเปญ “ยิ่งใช้ ยิ่งพลัส Sure*” เพิ่มสิทธิ์เข้าเลานจ์สนามบินแบบได้ชัวร์ ตอบโจทย์ผู้ใช้บัตร

บัตรเครดิต KBank PLUSTINUM ชีวิต...พลัสได้ทุกวัน จัดแคมเปญพลัสความสุขต้นปี “ยิ่งใช้ ยิ่งพลัส Sure” ต่อยอดความสำเร็จของบัตรที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากจำนวนผู้สมัครบัตรใหม่ที่เพิ่มขึ้น และการใช้จ่ายผ่านบัตรของลูกค้าที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะสิทธิ์เข้าเลานจ์สนามบินแบบไม่จำกัดสายการบินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากลูกค้าในปัจจุบัน จึงเตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ดังกล่าว เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าสามารถรับและใช้สิทธิได้ชัวร์
แคมเปญ “ยิ่งใช้ ยิ่งพลัส Sure” พลัสสิทธิ์เข้า Coral Lounge เพิ่ม ใช้ได้ชัวร์ทุกสายการบิน ทั้งเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินต่างประเทศ รวมถึงสายการบินโลว์คอส ครอบคลุม 7 สนามบินหลักทั่วไทย ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ต, หาดใหญ่ และอุดรธานี โดยสามารถใช้สิทธิ์เองหรือมอบให้ผู้ติดตามก็ได้ หรือเลือกแลกรับ Starbucks e-Coupon เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69 และลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่าน K PLUS เพื่อรับสิทธิ์ร่วมแคมเปญตามรายละเอียดนี้
• ใช้จ่ายสะสมครบ 50,000 บาท*
เลือกรับ Coral Lounge e-Coupon 1 ใบ มูลค่า 1,400 บาท
หรือ Starbucks e-Coupon 1 ใบ มูลค่า 1,000 บาท
• ใช้จ่ายสะสมครบ 100,000 บาท*
เลือกรับ Coral Lounge e-Coupon 2 ใบ มูลค่า 2,800 บาท สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับผู้ติดตามได้
หรือ Starbucks e-Coupon 2 ใบ มูลค่า 2,000 บาท
หรือ Coral Lounge E-Coupon 1 ใบ พร้อมกับ Starbucks e-Coupon 1 ใบ รวมมูลค่า 2,400 บาท
ทั้งนี้ ลูกค้าได้รับสิทธิ์รวมสูงสุด 4 สิทธิ์ เมื่อรวมกับสิทธิ์เข้าเลานจ์ที่เป็นสิทธิพิเศษติดบัตรที่มีอยู่แล้วของบัตรเครดิต KBank PLUSTINUM โดยได้รับสิทธิ์เข้า Miracle Lounge สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้งต่อปี มูลค่า 3,000 บาท* เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาทต่อปี โดยสามารถกดรับ e-Coupon ได้ง่ายๆ ผ่าน K PLUS
*ศึกษารายละเอียด ข้อจำกัด เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/k_3Lkb5wE
ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
อ้างอิง ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ 3/2568 เรื่อง การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องจัดทำและควบคุมโฆษณาให้มีเนื้อหาที่ "ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน" และเปรียบเทียบเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ และ "ไม่กระตุ้นให้ก่อหนี้เกินควร" เพื่อให้ลูกค้าได้รับและเข้าใจข้อมูลที่จำเป็นอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการมีวินัยทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีการอ้างถึงการจ่ายชำระ/การใช้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตและการผ่อนชำระสินค้า โดยระบุคำเตือนในข่าวให้ถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้