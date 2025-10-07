กสิกรฯรีแบรนด์บัตรเครดิต-ยกระดับสิทธิพิเศษ-รับไลฟ์สไตล๋์ใหม่

ธนาคารกสิกรไทย พลิกโฉม “บัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย” สู่ชื่อใหม่ “บัตรเครดิต KBank PLUSTINUM” พร้อมให้ลูกค้าได้ใช้จ่ายเพื่อรับความคุ้มค่าให้ “ชีวิต...พลัสได้ทุกวัน” โดยไม่ต้องรอดีลพิเศษ เป็นการรีแบรนด์ (Rebrand) ครั้งสำคัญด้วยการเปลี่ยนประสบการณ์การใช้จ่าย พร้อมยกระดับสิทธิพิเศษให้ลูกค้าได้ใช้ตรงกับไลฟ์สไตล์มากขึ้นกว่าเดิม เน้นให้ความคุ้มค่าในหมวดการใช้จ่ายที่ลูกค้าใช้บ่อย เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า แฟชั่น และการเดินทางท่องเที่ยว
นางสาวผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)(KBANK) เปิดเผยว่า บัตรเครดิต KBank PLUSTIUM เป็นกลุ่มบัตรที่มีศักยภาพการเติบโต ทั้งด้านการใช้จ่ายและจำนวนบัตร และด้วยไลฟ์สไตล์การจับจ่ายของลูกค้าที่เปลี่ยนไป จึงมีการรีแบรนด์ (Rebrand) ครั้งสำคัญนี้ ตั้งแต่ชื่อบัตรที่ใช้คำว่า พลัส (PLUS) เพื่อสะท้อนถึงสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับมากขึ้น พร้อมดีไซน์ใหม่ทันสมัยและสิทธิประโยชน์ที่ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้จ่ายที่คุ้มค่าในหมวดที่ลูกค้าใช้บ่อย เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า แฟชั่น และการเดินทาง ซึ่งลูกค้าสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบนี้ได้ทุกวัน ไม่ต้องรอโปรโมชันพิเศษ ให้ชีวิต...พลัสได้ทุกวัน
ทั้งนี้ การรีแบรนด์ดังกล่าวอยู่ภายใค้แนวคิด “ชีวิต...พลัสได้ทุกวัน” กับสิทธิพิเศษใหม่ของบัตรเครดิต KBank PLUSTINUM ได้แก่
พลัสคะแนน K Point สูงสุด X3 รับคะแนน K Point รวมสูงสุด 3 เท่า เมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าแฟชั่น ครบ 8,000 บาทขึ้นไป/เดือน
พลัสสิทธิ์กดรับ e-Coupon บน K PLUS* มูลค่าสูงสุด 260 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 10,000 บาทขึ้นไป/เดือน จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน สิทธิ์ทั้งหมดมีจำนวนจำกัด
พลัสเครดิตเงินคืน (Cashback) สูงสุด 25% ในเดือนเกิด แลกคะแนน K Point เท่ายอดใช้จ่ายในเดือนเกิด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25% จำกัด 1 เซลล์สลิป/คน/ปี แลกได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 คะแนน/คน/ปี และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,250 บาท/ปี
พลัสบริการห้องรับรอง Miracle Lounge* ไม่จำกัดสายการบิน เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สูงสุด 2 ครั้ง/คน/ปี มูลค่ารวม 3,000 บาท
พลัสประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แลกคะแนน K Point เริ่มต้นเพียง 500 คะแนน เพื่อรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล วงเงินสูงสุด 100,000 บาท (รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้บัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทยใบเดิมได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับสิทธิพิเศษใหม่ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2569 และสำหรับลูกค้าใหม่ยังสามารถพลัสความพิเศษไปได้อีก เมื่อสมัครบัตรเครดิต KBank PLUSTINUM รับคะแนน K Point เพิ่มอีก 3,000 คะแนน รวมรับ K Point สูงสุด 268,000 คะแนน (เมื่อใช้จ่ายตามที่กำหนด) และสามารถนำคะแนน K Point ไปเลือกแลกของแบรนด์ดังคุณภาพดี มูลค่าสูงสุด 39,900 บาท ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ ธนาคารยึดหลักการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนแนวทาง 'ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี'