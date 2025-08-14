LH Bank - ออริจิ้น ร่วมมอบสิทธิ์ ‘Wealth Privilege’ แก่ลูกค้าออริจิ้นที่สมัครและเบิกใช้สินเชื่อบ้านกับ LH Bank

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank ร่วมกับบริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ORIGIN VERTICAL มอบเอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าออริจิ้น ที่มีสินเชื่อบ้านกับธนาคารตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับสิทธิพิเศษเป็นสมาชิก ‘Family Banking’ ที่ลูกค้าจะได้รับการดูแลในระดับพรีเมียม
นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย เปิดเผยว่า LH Bank มอบเอกสิทธิ์ เพื่อชีวิตที่เหนือกว่า ‘Wealth Privilege’ สำหรับลูกค้าออริจิ้นที่สมัครและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อบ้านกับธนาคาร ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยได้รับสิทธิพิเศษเป็นสมาชิก ‘Family Banking’ ซึ่งลูกค้าจะได้รับการดูแล ในระดับพรีเมียม ที่มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสินเชื่อบ้านใหม่ (HOME 1st CLASS) ดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี เริ่มต้น 2.64% ต่อปี* ฟรีค่าประเมินหลักประกันและค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย กู้ได้สูงสุด 100% ผ่อนสบายนานสูงสุด 40 ปี และสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ
- รับส่วนลด 10% บริการทำความสะอาด และดูแลบ้านด้วยมาตรฐานระดับพรีเมียม ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568
- รับบริการช่างฉุกเฉิน 24 ชม. สูงสุด 24 ครั้งต่อปี ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
- รับสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge สนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง สูงสุด 24 ครั้ง/ปี ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 – 6 มกราคม 2569
- รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในเดือนเกิด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2569
นายกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ORIGIN VERTICAL ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า กลุ่มลูกค้าตลาดลักชัวรี่ หรือ กลุ่ม Wealth เป็นกลุ่มที่มีฐานะการเงินดี สถาบันการเงินยังคงมีความมั่นใจ มีอัตรา Reject Rate อยู่ในระดับต่ำเมื่อต้องการซื้อที่อยู่อาศัย โดยกลุ่มลูกค้า ที่มีกำลังซื้อ การตัดสินใจซื้อของคนกลุ่มนี้เน้นเลือกโครงการถูกใจ บนทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโต เน้นความหรูหราในแบบที่เรียบง่าย แต่ทรงคุณค่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตอย่างเหนือระดับ สะท้อนถึงรสนิยมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เราพร้อมเข้าไปดูแลลูกค้าคนสำคัญเพื่อมอบประสบการณ์ อย่างเหนือระดับในทุกมิติของการใช้ชีวิต
หมายเหตุ :
- ลูกค้าที่สมัครและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อบ้านกับธนาคารตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับสิทธิพิเศษเป็นสมาชิก ‘Family Banking’ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LHB You ได้ที่ App Store หรือ Play Store เพื่อกดรับสิทธ์ Family Banking ได้ที่เมนูสิทธิพิเศษ (Reward)
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) สินเชื่อบ้านใหม่ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง 4.67% - 4.84% ต่อปี สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR = 8.53% ต่อปี อ้างอิง ณ วันที่ 27 พ.ค. 2568 ทั้งนี้ “อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้” รายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.lhbank.co.th
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี เริ่มต้น 2.64% ปีที่ 2-3 = MRR-5.56% (=2.97%) ต่อปี โดยลูกค้าต้องทำประกัน MRTA/MLTA และไม่ฟรีค่าจดจำนองตามเงื่อนไขของธนาคาร
- โปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 31 ตุลาคม 2568
- กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
- เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ลูกค้าที่สนใจสามารถติดตามโปรโมชันและศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน (HOME 1st CLASS) เพิ่มเติมได้ที่ www.lhbank.co.th หรือ LH Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ LH Bank Call Center โทร. 1327 หรือ Family Banking Contact Center โทร. 02-491-1999