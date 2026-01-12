CH จัดทัพทีมบริหาร ตั้ง นายประวิทย์ ศรีแสงนาม”นั๋ง CEO

“เจริญอุตสาหกรรม” ปรับโครงสร้างทีมบริหาร เสริมแกร่งธุรกิจ แต่งตั้ง “นายประวิทย์ ศรีแสงนาม” นั่ง CEO ใหม่ พร้อมต่อยอดวิสัยทัศน์ “Expand Control and Be Known” ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตเชิงรุก ด้านนายศักดา ศรีแสงนาม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุมัติแต่งตั้ง นายศักดา ศรีแสงนาม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท นายประวิทย์ ศรีแสงนาม ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
“จากประสบการณ์และความสามารถของนายประวิทย์ บริษัทมีความมั่นใจว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในระยะยาว ผ่านบทบาทผู้นำรุ่นที่ 3 ซึ่งมีความเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้ง พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาบริษัทและขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเป้าหมายการเติบโตในอนาคต โดยยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพสูงในต้นทุนที่เหมาะสม พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง” นายศักดากล่าว
สำหรับ นายประวิทย์ ศรีแสงนาม เป็นผู้บริหารที่ร่วมขับเคลื่อน CH มามากกว่า 10 ปี โดยดำรงบทบาทสำคัญในฐานะประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญทั้งด้านการบริหาร การลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงยังดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกลุ่ม CH ทั้งใน ไทย กัมพูชา และสิงคโปร์ อาทิ Chin Huay Holding (Singapore), Chin Huay Trading (Singapore) และ Chin Huay (Cambodia) ซึ่งเสริมให้มีมุมมองธุรกิจในระดับนานาชาติและความเข้าใจอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง
นายประวิทย์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CH กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของ CH โดยการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ “Expand Control and Be Known” ผ่านการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกมิติ ควบคู่กับการขยายตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ขององค์กรให้ได้รับการยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผมมุ่งมั่นผลักดันให้ CH เติบโตอย่างมั่นคง มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน