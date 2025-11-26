CH มั่นใจ Q4/68 ธุรกิจฟื้นต่อเนื่อง

เจริญอุตสาหกรรม เผยทิศทางไตรมาส 4 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจฟื้นตัว ชูกลยุทธ์รุกตลาดยุโรป ดันสินค้าใหม่บุกตลาด ภาพรวมในประเทศเติบโตต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวดันดีมานด์เพิ่มช่วงไฮซีซัน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร มั่นใจปี 69 เติบโตอย่างยั่งยืน ผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 68 กวาดรายได้รวม 1,258.31 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5.46 ล้านบาท
นายศักดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจไตรมาส 4 ปี 2568 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการปรับกลยุทธ์ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศโซนยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และเริ่มเปิดรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ Bangkok Tasty by Chin Huay มากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพสูง รสชาติดี ในต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอกับฐานลูกค้าเดิม - กลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งขณะนี้เริ่มทยอยมีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง คาดว่าจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปี 2569
นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการขยายตลาดที่มีเสถียรภาพ ลดการพึ่งพาตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความมั่นคงของรายได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ส่วนทิศทางตลาดในประเทศเติบโตเป็นอย่างดี จากแบรนด์ Bangkok Tasty by Chin Huay และ Eros (อีโรส) ซึ่งบริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของทั้ง 2 แบรนด์ออกมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายในปีหน้าผู้บริโภคจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) เครือข่ายภาคเอกชนภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินงานตามหลักการความยั่งยืน 10 ประการ ครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ESG ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน รวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในเวทีโลก
“ไตรมาสที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นและค่าเงินบาทแข็งค่า อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่าไตรมาส 4 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวอย่างเป็นรูปธรรม จากการปรับกลยุทธ์ตลอดทั้งปี ทั้งการกระจายความเสี่ยงทางการตลาด การพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยคำสั่งซื้อที่ทยอยเข้ามา ทั้งจากฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ สะท้อนสัญญาณบวกตั้งแต่ไตรมาสนี้เป็นต้นไป และในปี 2569 มั่นใจว่า CH จะกลับมาเติบโตอย่างแข็งแรง ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Expand Control and Be Known’ ที่มุ่งยกระดับสินค้าของคนไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตเคียงคู่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายศักดา กล่าว
สำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,258.31 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 5.46 ล้านบาท