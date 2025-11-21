ดันขนมหม้อแกงลุงอเนก ขึ้นเสิร์ฟเล้านจ์การบินไทย ยกระดับของดีเมืองเพชรสู่ Soft Power ระดับโลก

เพชรบุรี - สส.เมืองเพชร สจับมือผู้ประกอบการเพชรบุรี นำร่องเสนอ “ขนมหม้อแกงลุงอเนก” เข้าสู่เล้านจ์การบินไทย เตรียมต่อยอดสู่เมนูบนเที่ยวบิน หวังผลักดันของดีจังหวัดเพชรบุรีสู่สายตานักเดินทางทั่วโลก
วันนี้ (21 พ.ย.) นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี พร้อมด้วย นายประวิทย์ เครือทรัพย์ ผู้บริหารบริษัท เพชรบุรี ไทยดีเสิร์ท จำกัด และเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้าพบ นายนพดล เตี้ยบำรุงญาติ กรรมการผู้จัดการฝ่ายภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอ “ขนมหม้อแกงลุงอเนก” ของดีขึ้นชื่อเมืองเพชร ให้เป็นอาหารรับรองในเล้านจ์ของการบินไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ
นางธิวัลรัตน์ ระบุว่า แนวคิดดังกล่าวเป็นการส่งเสริมสินค้า OTOP คุณภาพดีของจังหวัดเพชรบุรี ยกระดับสู่ Soft Power ไทย และผลักดันให้สินค้าท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งขนมหม้อแกงเพชรบุรียังมีมาตรฐานผ่าน อย., ฮาลาล, GMP, HACCP และวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven แล้ว ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคต
ด้าน นายประวิทย์ เครือทรัพย์ เผยว่า การเข้าพบในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการนำ “ขนมหม้อแกงเพชรบุรี” เข้าสู่พื้นที่บริการรับรองของการบินไทย และอาจขยายสู่การให้บริการบนเที่ยวบินในอนาคต พร้อมย้ำว่าความตั้งใจของ สส.กระแต ที่ต้องการผลักดันของดีเมืองเพชร เป็นแรงผลักสำคัญในการเปิดประตูให้ SME เพชรบุรีได้แสดงศักยภาพ
การเสนอขนมหม้อแกงครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการวางสินค้าในเล้านจ์ แต่คือการนำตัวตนของเพชรบุรีไปอยู่ในประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารทั่วโลก สอดคล้องกับสถานะ “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก (UNESCO Creative City of Gastronomy)” ที่เพชรบุรีได้รับเกียรติ
ซึ่งในการประชุม ทีมผู้บริหารการบินไทย ในครั้งนี้ ได้แนะนำด้านรสชาติ การเก็บรักษา รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และความเหมาะสมสำหรับการเสิร์ฟบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงแนวคิดการออกแบบโลโก้ Collaboration การบินไทย × โรงงานลุงเอนก เพื่อยกระดับภาพลักษณ์สู่ระดับสากล
นายประวิทย์เสริมว่า แม้วันนี้จะเป็นเพียงก้าวแรก แต่เป็นก้าวที่แข็งแรง และจะช่วยสร้างความหวังให้ผู้ประกอบการ SME เมืองเพชรเห็นว่าหากสินค้ามีคุณภาพ ก็สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีระดับประเทศและระดับโลกได้ พร้อมคาดหวังว่าอนาคตอาจมีขนมไทยอื่น ๆ จากเพชรบุรี เดินทางไปบนท้องฟ้าร่วมกับการบินไทย เพื่อเล่าเรื่องราวของแผ่นดินตาลโตนดให้คนทั่วโลกได้รู้จัก