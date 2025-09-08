“ลุงเอนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์” คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับประเทศ ต่อยอดสู่เวทีนานาชาติที่ญี่ปุ่น

เพชรบุรี – “ลุงเอนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์” สร้างชื่อกระหึ่ม คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Design Excellence Award (DEmark 2025) ทั้งรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม และรางวัลพิเศษ Social Impact Award ด้านสังคมและความยั่งยืน ถือเป็นบริษัทเดียวที่กวาด 2 รางวัลในสาขานี้ พร้อมสิทธิ์ก้าวต่อสู่เวทีระดับโลก G-Mark ประเทศญี่ปุ่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงงาน “ลุงเอนกขนมหวานเมืองเพชร” นำโดย นายประวิทย์ เครือทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพชรบุรี ไทยดีเสิร์ท จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สร้างผลงานคว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับประเทศจากเวที DEmark 2025 ได้แก่ รางวัล Packaging Design และรางวัล Social Impact Award
จุดเด่นของผลงาน คือการนำลวดลายโบราณจากวัด วัง และงานสกุลช่างเมืองเพชร มาถ่ายทอดใหม่บนบรรจุภัณฑ์ขนมหวานพื้นถิ่นเพชรบุรีอย่างสง่างาม ด้านหลังกล่องทั้ง 6 กล่องยังสื่อภาพแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัด พร้อมบอกเล่าเรื่องราวที่มาของลวดลาย ทำให้ผลงานไม่ใช่เพียง “ของขวัญ” แต่เป็น “ทูตวัฒนธรรม” ที่ส่งต่ออัตลักษณ์เมืองเพชรสู่สายตาชาวโลก
นายประวิทย์ เครือทรัพย์ เปิดเผยว่า ผลงานบรรจุภัณฑ์เซ็ตนี้สะท้อนแนวคิด “ยังคงอยู่ 300 ปี แต่จิตวิญญาณเดียวกัน” เป็นการนำศิลปะ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณกว่า 300 ปีจากยุคอยุธยา มาตีความใหม่ในแบบร่วมสมัย โดยเปรียบเสมือนสะพานเชื่อม “อดีต” และ “ปัจจุบัน” ของเพชรบุรี พร้อมย้ำคำที่ว่า “เพชรบุรี คืออยุธยาที่ยังมีลมหายใจ”
ทั้งนี้ นายประวิทย์ยังได้กล่าวขอบคุณทีมงานทุกฝ่าย ตั้งแต่ทีมแม่ครัว พนักงานในโรงงาน ทีมออกแบบ ที่ปรึกษา รวมถึงศิลปินสกุลช่างเมืองเพชรทั้ง 4 ท่าน ที่เป็นแรงบันดาลใจ ได้แก่ อาจารย์บุญมา (จิตรกรรม), อาจารย์ธานินทร์ (ลายรดน้ำ), อาจารย์บุญเจือน (ช่างปูนปั้น) และ “พี่น้อยย่านเมืองเก่า” (ตอกหนังใหญ่) ที่ช่วยส่งต่อจิตวิญญาณศิลปะสู่บรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย
“วันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่า ศิลปะและขนมหวาน สามารถเดินเคียงข้างกันไป และก้าวไกลสู่อนาคตได้อย่างสง่างาม” นายประวิทย์กล่าวทิ้งท้าย