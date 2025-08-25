ความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อเร็วๆนี้ ได้โหมกระพือกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ เรียกร้องบอยคอตต์สินค้าไทย มีการติดแฮชแทกและแชร์คลิปวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับสโลแกนดุเดือดร้องขอความเป็นชาตินิยมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามทางแคมโบเดียเนสส์ สื่อมวลชนเขมรระบุในเบื้องหลังของสุ้มเสียงบนดิจิทัล ได้ผุดคำถามพื้นฐานตามมา ว่าการบอยคอตต์จะมีค่าอะไร ถ้าหากฝ่ายกัมพูชา ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ทรัพยากรของตนเองและบริโภคสินค้าของตนเอง
บทความของแคมโบเดียเนสส์ เตือนสติชาวกัมพูชาว่าความภาคภูมิใจในชาติไม่อาจป่าวประกาศผ่านการคลิกและเสียงร้องปลุกใจ แต่มันต้องสร้างในทุ่งนา โรงงาน, ห้องปฏิบัติการวิจัย, รอบๆผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน เช่นเดียวกับความสามารถในการแข่งขัน ความรักชาติทางเศรษฐกิจไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการปฏิเสธสินค้าที่มาจากที่อื่นๆ แต่มันอยู่บนการสร้างและเพิ่มมูลค่าอุปทานท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง พอเพียงและยั่งยืน
แคมโบเดียเนสส์ ระบุว่าวิสาหกิจบุกเบิกได้เปิดกิจการแล้วในกัมพูชา และบริษัท Confirel เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ปฏิบัติการของทางบริษัทตอกย้ำว่าพวกเขาเป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศ จากเดิมเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด สู่ผู้ผลิตพริกไทยกัมปอต ที่เวลานี้มีชื่อเสียงขยายวงออกไปนอกประเทศ เช่นเดียวกับมะม่วงแปรรูปที่ส่งออกไปในรูปแบบต่างๆ ความคิดริเริ่มนี้ไม่ใช่เป็นแค่ประเด็นทางพาณิชย์ แต่มันเป็นการส่งเสริมอย่างแข็งขันในด้านการความเป็นเอกราชทางอาหารของกัมพูชา ไปจนถึงศักดิ์ศรีของภาคการเกษตรและส่งเสริมความรู้ความชำนาญในการทำการเกษตร
บทความของแคมโบเดียเนสส์บอกว่า เราได้ยินเสียงโอ้อวดบนสื่อสังคมออนไลน์ แต่คำตอบที่แท้จริงในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการทำงานด้วยความอดทนและพยายามอย่างมากของบรรดาผู้ผลิตกัมพูชา ในการแสวงหาคุณภาพ จัดทำช่องทางกระจายสินค้าที่น่าเชื่อถือ ภายใต้การสนับสนุนของพวกผู้บริโภคและเหล่าเจ้าหน้าที่
แคมโบเดียเนสส์ ระบุว่าการร้องตะโกนบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นอีกเรื่องหนึ่ง มันคือการมอบแรงสนับสนุนอย่างรูปธรรมแก่ใครก็ตามที่กำลังสร้างเศรษฐกิจการเกษตรที่เข้มแข็ง แต่การแปะป้ายสลากคุณภาพกัมพูชาก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญ ถ้าเสียงเรียกร้องบอยคอตต์ไม่ได้มาพร้อมกับการซื้อและส่งเสริมสินค้าของเราเอง มันคงเป็นแค่การก่อความวุ่นวายเพียงชั่วครู่และไม่ส่งผลกระทบที่แท้จริงใดๆ
บทความของแคมโบเดียเนสส์ ปิดท้ายว่าข้อเท็จจริงคือ เริ่มจากจานและแก้วของเรา เราต้องเลือกสนับสนุนพวกผู้ผลิตกัมพูชา ที่กำลังต่อสู้เปลี่ยนผ่านจากการเกษตร สู่แรงขับเคลื่อนเพื่อความเป็นเอกราชและเกียรติภูมิทางสินค้าของกัมพูชา
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)