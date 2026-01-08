ก.ล.ต. ยันทรัพย์สินลูกค้า KuCoin Thailand ปลอดภัย หลังเข้าตรวจสอบกรณีสั่งระงับธุรกิจ

สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่รอช้า เข้าตรวจสอบระบบสินทรัพย์ของ ‘บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด’ หรือ KuCoin Thailand แบบปูพรมทันที หลังออกคำสั่งระงับการดำเนินธุรกิจชั่วคราวจากเหตุวิกฤตเงินกองทุนหลุดเกณฑ์ ล่าสุดผลตรวจยันชัด “ทรัพย์สินลูกค้ายังอยู่ครบถ้วน-ปลอดภัย” สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนท่ามกลางความกังวล พร้อมขีดเส้นตายบริษัทต้องเร่งแก้ไขฐานะการเงินให้กลับมาแกร่งตามกฎหมายก่อนได้รับไฟเขียวให้เปิดบริการอีกครั้ง กำชับห้ามทิ้งลูกค้า ดูแลช่องทางถอนเงินให้สะดวกที่สุด
ความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งระงับการประกอบธุรกิจของ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (ERX) ผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ชื่อทางการค้า KuCoin Thailand เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากปัญหาเสถียรภาพทางการเงิน
ล่าสุด ก.ล.ต. ได้เปิดเผยผลการเข้าตรวจสอบเชิงลึกเพื่อความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน โดยมุ่งเน้นไปที่หัวใจสำคัญที่สุดคือ “ความปลอดภัยของทรัพย์สินลูกค้า” ผลปรากฏว่า จากการตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 6 มกราคม 2569 พบว่าทรัพย์สินของลูกค้ายังคงมีอยู่ครบถ้วนและปลอดภัย ไม่มีการสูญหายหรือถูกโยกย้ายอย่างผิดปกติแต่อย่างใด
ผ่าปมสั่งปิด 5 วันอันตราย เงินกองทุนดิ่งเหว
สาเหตุหลักที่นำมาสู่มาตรการขั้นเด็ดขาดในครั้งนี้ เกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามเกณฑ์ความมั่นคงทางการเงินที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ โดยจากการตรวจสอบพบว่า ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2569 บริษัทมีระดับเงินกองทุนลดต่ำลงกว่า ร้อยละ 60 ของเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ และเป็นเช่นนี้ติดต่อกันถึง 5 วันทำการ
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความเปราะบางของสภาพคล่อง ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากทรัพย์สินประชาชน ก.ล.ต. จึงจำเป็นต้องเข้าแทรกแซงเพื่อตัดไฟแต่ต้นลม
"กฎเหล็กฟื้นฟู" ต้อง ‘แกร่ง’ ก่อนกลับมาเปิด
แม้วันนี้จะยืนยันได้ว่าทรัพย์สินลูกค้าปลอดภัย แต่สถานะของ ERX ยังคงถูกล็อกดาวน์ (Suspended) โดยเงื่อนไขเดียวที่จะทำให้บริษัทกลับมาเปิดให้บริการซื้อขายได้ตามปกติ คือต้องดำเนินการแก้ไขฐานะเงินกองทุนให้กลับมาอยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด และที่สำคัญ “ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก่อน” จึงจะสามารถปลดล็อกคำสั่งระงับธุรกิจได้
กำชับดูแลลูกค้า ช่องทางถอนเงินต้องเปิด 24 ชม.
ในระหว่างช่วงสุญญากาศนี้ ก.ล.ต. ได้กำชับให้ ERX ต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด และต้องอำนวยความสะดวกสูงสุดหากลูกค้ามีความประสงค์จะถอนทรัพย์สินคืน โดยห้ามมีการดึงเกมหรือสร้างเงื่อนไขที่ยุ่งยาก
สำหรับนักลงทุนหรือลูกค้าที่ต้องการถอนทรัพย์สิน หรือสอบถามสถานะบัญชี สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้
- ฝ่ายบริการลูกค้า (Happiness Team) ของบริษัท : อีเมล happy@kucoin.th (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
- หมายเลขโทรศัพท์ : 02-080-6060 (ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ก.ล.ต. : โทร 1207 กด 9
อย่างไรก็ดีการเข้าตรวจสอบและยืนยันความครบถ้วนของทรัพย์สินลูกค้าอย่างรวดเร็วของ ก.ล.ต. ถือเป็นการดับกระแสความตื่นตระหนก (Panic) ได้ทันท่วงที แต่โจทย์ใหญ่ที่ ERX ต้องเร่งแก้คือการเติมเงินกองทุนให้เต็มเพื่อกู้ศรัทธาและธุรกิจกลับคืนมา ซึ่งนักลงทุนต้องจับตาดูความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่องของผู้ประกอบการรายนี้ต่อไป